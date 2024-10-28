Камалия рассказала о проблемах со здоровьем у дочери и показала видео из больницы

Камалия, которая недавно назвала причину развода с мужем, на этот раз рассказала неутешительные новости. Певица поделилась, что ее 11-летняя дочь Мирабелла получила серьезную травму.

Дочь Камалии травмировалась

В сентябре девочка сломала руку из-за падения с самоката, а теперь с ней снова случилась неприятная ситуация. Камалия объяснила, что инцидент произошел, когда Мирабелла с сестрой была в гостях.

Девочки бегали по комнате, и в какой-то момент Мирабелла подскользнулась и сильно ударилась пальцем о мебель, поэтому родителям пришлось вызывать врачей. Позже выяснилось, что у девочки перелом пальца ноги.

"К сожалению, случилась новая беда. В гостях у друзей, где девочки весело бегали босиком по комнате, Мирабелла поскользнулась и сильно ударилась пальцем о край мебели. И снова эта знакомая боль и новый перелом, на этот раз пальчика на ноге…", - написала исполнительница.

"Это так больно, как маме, видеть, как твой ребенок снова и снова проходит через боль. С каждым ее шагом чувствую, как сжимается мое сердце… Очень хочется защитить, окутать, оберегать от всех проблем, но иногда жизнь подбрасывает свои испытания", - также отметила она в посте.

Напоследок бывшая жена Захура призвала родителей наслаждаться каждой беззаботной радостью ребенка, но при этом всегда следить за его безопасностью, ведь иногда мелочи могут привести к большим неприятным последствиям.

"Надеемся на скорейшее выздоровление нашей маленькой храброй девочки, и я еще раз хочу выразить искреннюю благодарность врачам, которые, без сомнения, снова будут с нами в этот нелегкий момент", - добавила звезда сцены.

Напомним, в сентябре Мирабелла получила перелом со смещением в результате падения с электросамоката. Тогда ей оказали экспертную помощь в детской больнице "Охматдет".

Камалия с бывшим мужем и детьми (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Близнецы Арабелла и Мирабелла родились в браке Камалии с Мохаммедом Захуром, официальные отношения которых продолжались с 2003 по 2023 год. Кроме того, у британско-украинского миллионера пакистанского происхождения также есть дети от другого брака.