ua en ru
Нд, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Камалія прямо сказала, чи продовжує Захур утримувати її після розлучення

Неділя 16 лютого 2025 16:30
UA EN RU
Камалія прямо сказала, чи продовжує Захур утримувати її після розлучення Камалія з екс-чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Камалія зізналась, чи продовжує екс-чоловік Мохаммед Захур підтримувати її фінансово і чи допускає вона, що вони возз’єднаються.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для Люкс ФМ.

Так, на запитання ведучого Жені Фешака про те, чи продовжує колишній артистки забезпечувати фінансові потреби після розлучення, вона відповіла лаконічно: "Все на ньому".

Ведучий також поцікавився, як екс-подружжя ділило майно після розлучення. Як виявилося, жодного поділу не відбулося.Камалія прямо сказала, чи продовжує Захур утримувати її після розлученняКамалія з екс-чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"У нас не було розділу майна. Будинок Захура, але я звісно дивлюсь за ним, за тваринками, котрі там знаходяться, за персоналом. Туди приїжджають діти, Захур приїжджає. Коли вони за кордоном, мешкаю я там", - розповіла співачка.

Зачепили й тему можливого примирення Камалії із пакистанським мільярдером. Чи розглядає зірка таку можливість?

"Життя не без сюрпризів. Всяке буває, але поки що ні точно", - відповіла знаменитість.

Що відомо про стосунки Камалії та Захура

Пара зіграла весілля у 2003 році. Для британо-українського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура це був другий шлюб - від попередніх стосунків із жінкою з Росії він мав двох дітей: сина Армана і доньку Тетяну.

Подружжя прожило разом 20 років, і їхнє розставання навесні 2023 року стало несподіванкою для багатьох. Лише згодом Камалія зізналася, що причиною розриву стала інша жінка.

Нею виявилася донька Захура Тетяна, з якою у співачки завжди були складні стосунки. Бізнесмен не втручався в їхні конфлікти, що лише загострювало ситуацію. А з початком повномасштабної війни напруга досягла піка.

Мохаммед наполягав, щоб виконавиця разом із їхніми доньками-близнючками виїхала з України та оселилася в Лондоні, у будинку Тетяни. Однак перебування під одним дахом лише загострило давні суперечності.Камалія прямо сказала, чи продовжує Захур утримувати її після розлученняКамалія з екс-чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалія відкрито висловлювала свою позицію щодо країни-агресора, до якої має відношення мати Тетяни, що викликало ще більшу напруженість.

У результаті Захур прямо дав зрозуміти, що завжди стоятиме на боці доньки, незалежно від обставин. Саме тоді співачка усвідомила, що їхньому шлюбу настав кінець.

До слова, раніше Камалія повідомила про смерть близької людини.

Також вона несподівано поділилася прогнозом, чого чекати українцям від президентства Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Камалія Зірки шоу-бізнесу Стосунки
NEWS
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО