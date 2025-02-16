Камалія прямо сказала, чи продовжує Захур утримувати її після розлучення

Співачка Камалія зізналась, чи продовжує екс-чоловік Мохаммед Захур підтримувати її фінансово і чи допускає вона, що вони возз’єднаються.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для Люкс ФМ.

Так, на запитання ведучого Жені Фешака про те, чи продовжує колишній артистки забезпечувати фінансові потреби після розлучення, вона відповіла лаконічно: "Все на ньому".

Ведучий також поцікавився, як екс-подружжя ділило майно після розлучення. Як виявилося, жодного поділу не відбулося. Камалія з екс-чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"У нас не було розділу майна. Будинок Захура, але я звісно дивлюсь за ним, за тваринками, котрі там знаходяться, за персоналом. Туди приїжджають діти, Захур приїжджає. Коли вони за кордоном, мешкаю я там", - розповіла співачка.

Зачепили й тему можливого примирення Камалії із пакистанським мільярдером. Чи розглядає зірка таку можливість?

"Життя не без сюрпризів. Всяке буває, але поки що ні точно", - відповіла знаменитість.

Що відомо про стосунки Камалії та Захура

Пара зіграла весілля у 2003 році. Для британо-українського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура це був другий шлюб - від попередніх стосунків із жінкою з Росії він мав двох дітей: сина Армана і доньку Тетяну.

Подружжя прожило разом 20 років, і їхнє розставання навесні 2023 року стало несподіванкою для багатьох. Лише згодом Камалія зізналася, що причиною розриву стала інша жінка.

Нею виявилася донька Захура Тетяна, з якою у співачки завжди були складні стосунки. Бізнесмен не втручався в їхні конфлікти, що лише загострювало ситуацію. А з початком повномасштабної війни напруга досягла піка.

Мохаммед наполягав, щоб виконавиця разом із їхніми доньками-близнючками виїхала з України та оселилася в Лондоні, у будинку Тетяни. Однак перебування під одним дахом лише загострило давні суперечності. Камалія з екс-чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалія відкрито висловлювала свою позицію щодо країни-агресора, до якої має відношення мати Тетяни, що викликало ще більшу напруженість.

У результаті Захур прямо дав зрозуміти, що завжди стоятиме на боці доньки, незалежно від обставин. Саме тоді співачка усвідомила, що їхньому шлюбу настав кінець.