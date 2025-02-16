Камалия прямо сказала, продолжает ли Захур содержать ее после развода

Певица Камалия призналась, продолжает ли экс-муж Мохаммед Захур поддерживать ее финансово и допускает ли она, что они воссоединятся.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для Люкс ФМ.

Так, на вопрос ведущего Жени Фешака о том, продолжает ли бывший артистки обеспечивать финансовые потребности после развода, она ответила лаконично: "Все на нем".

Ведущий также поинтересовался, как экс-супруги делили имущество после развода. Как оказалось, никакого раздела не было. Камалия с экс-мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"У нас не было раздела имущества. Дом Захура, но я конечно смотрю за ним, за животными, которые там находятся, за персоналом. Туда приезжают дети, Захур приезжает. Когда они за границей, живу я там", - рассказала певица.

Затронули и тему возможного примирения Камалии с пакистанским миллиардером. Рассматривает ли звезда такую возможность?

"Жизнь не без сюрпризов. Всякое бывает, но пока нет точно", - ответила знаменитость.

Что известно об отношениях Камалии и Захура

Пара сыграла свадьбу в 2003 году. Для британо-украинского миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура это был второй брак - от предыдущих отношений с женщиной из России он имел двоих детей: сына Армана и дочь Татьяну.

Супруги прожили вместе 20 лет, и их расставание весной 2023 года стало неожиданностью для многих. Лишь впоследствии Камалия призналась, что причиной разрыва стала другая женщина.

Ею оказалась дочь Захура Татьяна, с которой у певицы всегда были сложные отношения. Бизнесмен не вмешивался в их конфликты, что лишь обостряло ситуацию. А с началом полномасштабной войны напряжение достигло пика.

Мохаммед настаивал, чтобы исполнительница вместе с их дочерьми-близняшками уехала из Украины и поселилась в Лондоне, в доме Татьяны. Однако пребывание под одной крышей лишь обострило давние противоречия. Камалия с экс-мужем и детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалия открыто высказывала свою позицию относительно страны-агрессора, к которой имеет отношение мать Татьяны, что вызвало еще большую напряженность.

В результате Захур прямо дал понять, что всегда будет стоять на стороне дочери, независимо от обстоятельств. Именно тогда певица осознала, что их браку наступил конец.