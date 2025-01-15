Камалія несподівано поділилася прогнозом, чого чекати українцям від президентства Трампа

Співачка Камалія, відома своєю активною громадською позицією, несподівано висловилася щодо того, чого чекати українцям від повернення Дональда Трампа у Білий дім, яке станеться 20 січня - саме у цей день, як відомо, відбудеться інавгурація Трампа , після якої він офіційно стане 47-м президентом США.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію артистки у її Instagram -акаунті.

Так, співачка написала, що останнім часом "намагається зрозуміти, чому всі так активно говорять про 20 січня".

Тому зірка вирішила звернутися до свого екс-чоловіка, батька їхніх доньок, мільярдера Мохаммада Захура і запитати його думку щодо того, "чи варто нам хвилюватися або радіти з приводу повернення Трампа до Білого дому".

І хоча Камалія зізналася, що його відповіді "ще більше її заплутали", однак все ж вирішила поділитися ними з шанувальниками.

Камалія розповіла, чого чекати від президентства Трампа (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Які прогнози щодо президентства Трампа дає екс-чоловік Камалії?

Стратегічні розрахунки. Трамп може зняти обмеження на постачання далекобійної зброї Україні, що може змінити баланс сил. Це, ймовірно, змусить Путіна піти на переговори, але наскільки далеко Трамп готовий підтримати Україну?

Економічний тиск. Адміністрація Трампа може посилити санкції на енергетичний сектор Росії, використовуючи її економічну слабкість. Але чи продовжить він стратегію Байдена, чи обере компроміс із Путіним?

Дипломатія. Трамп визнає, що повернення всіх територій України, включаючи Крим, малоймовірне. Це може відкрити шлях до припинення вогню, але за суперечливих умов.

Глобальні альянси. Повернення Трампа може послабити НАТО, що потенційно підбадьорить Росію. Україні доведеться більше покладатися на підтримку США та ЄС.

Військова динаміка. Якщо Трамп допоможе Україні отримати перевагу у військовому обладнанні, це може зміцнити позиції Києва. Але його непередбачуваність може стати ризиком.

Економіка Росії. Росія вже зазнає тиску від санкцій та фінансової неефективності. Рішення Трампа щодо санкцій визначить тривалість війни.

Також чоловік Камалії зазначає, що "союзники уважно стежитимуть, щоб зрозуміти, чи стане Трамп стабілізуючою чи дестабілізуючою силою".