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Камалія потрапила до лікарні та вже перенесла операцію: що сталося зі співачкою (відео)

Камалію прооперували (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Поліна Іваненко

Відома українська співачка Камалія налякала фанів. Зірка показалася у лікарні, як виявилося, вона перенесла операцію. Нині ж артистка сподівається, що зуміє швидко відновитися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким співачка поділилася в Instagram.

Що сталося з Камалією

Так, співачка розмістила відео, на якому вона показалася у лікарні. Камалія лежала та втомлено посміхалася. При цьому можна помітити, що співачці щось робили з вухом.

Камалія у лікарні (скріншот)

В описі артистка розповіла, що з нею трапилося. Як виявилося, вона травмувала вухо та дуже вдячна лікарям, які зуміли її допомогти. Нині Камалія сподівається, що зможе знову чути так, як це було раніше.

"Я дуже вдячна лікарям Олександрівської лікарні, які дуже багато зробили для мене. Ковід, проблеми з нирками… І завжди я знала, що справжні професіонали Олександрівської лікарні допоможуть! Як і цього разу доля привела мене до них із діагнозом "травматична перфорація барабанної перетинки", - написала артистка.

"Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше. Дякую Богові і хірургу від Бога за чудово зроблену операцію", - додала вона.

 

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