Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, раптово нагадала про себе у важливий для ведучої день (фото)

16 лютого доньці Марії Єфросиніної виповнилося 20 років. У важливий день ведуча зробила допис та щемливо привітала Нану, а на тлі цього нагадати про себе вирішила сестра артистки - Ліза Ющенко, яка живе в РФ та мовчить про повномасштабну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який Єфросиніна розмістила в Instagram .

Що написала ведуча

Ведуча звернулася до доньки та показала архівне фото, на якому вона позувала поруч з ще маленькою Наною.

"Сьогодні тобі виповнилось 20 років, моя єдина й неповторна Нана. Я люблю тебе! Люблю сильно й безмежно. І бажаю лише щасливої долі!" - написала Єфросиніна.

Реакція сестри Єфросиніної

У коментарях під дописом майже одразу з'явилася реакція сестри Єфросиніної. Ющенко залишила емодзі у вигляді серця. Але сама ведуча цей коментар не "лайкнула".

Сестра Єфросиніної раптово про себе нагадала (скріншот)

Окрім цього, на своїй сторінці в Instagram сестра Єфросиніної показала фото з племінницею. Вона залишила привітання англійською та "тегнула" профіль Нани.

Ющенко публічно звернулася до доньки Єфросиніної (скріншот)

Хто така Ліза Ющенко

Сестра Єфросиніної у 2012 році розлучилася з сином експрезидент України Віктора Ющенка. А потім вона почала стосунки з російським бізнесменом, який жив у Маямі та у Монако, а потім повернувся до РФ. Ющенко живе із ним у Москві.

Жінка не засудила повномасштабну війну РФ проти України та мовчить про злочини Кремля. На тлі цього Єфросиніна майже повністю припинила із нею спілкування. Минулого року ведуча казала, що ця тема для неї досить неприємна, адже приносить біль.