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Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, раптово нагадала про себе у важливий для ведучої день (фото)

П'ятниця 16 лютого 2024 16:46
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Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, раптово нагадала про себе у важливий для ведучої день (фото) Нині Єфросиніна майже не спілкується з сестрою, яка живе в Москві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

16 лютого доньці Марії Єфросиніної виповнилося 20 років. У важливий день ведуча зробила допис та щемливо привітала Нану, а на тлі цього нагадати про себе вирішила сестра артистки - Ліза Ющенко, яка живе в РФ та мовчить про повномасштабну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який Єфросиніна розмістила в Instagram.

Що написала ведуча

Ведуча звернулася до доньки та показала архівне фото, на якому вона позувала поруч з ще маленькою Наною.

"Сьогодні тобі виповнилось 20 років, моя єдина й неповторна Нана. Я люблю тебе! Люблю сильно й безмежно. І бажаю лише щасливої долі!" - написала Єфросиніна.

Реакція сестри Єфросиніної

У коментарях під дописом майже одразу з'явилася реакція сестри Єфросиніної. Ющенко залишила емодзі у вигляді серця. Але сама ведуча цей коментар не "лайкнула".

Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, раптово нагадала про себе у важливий для ведучої день (фото)Сестра Єфросиніної раптово про себе нагадала (скріншот)

Окрім цього, на своїй сторінці в Instagram сестра Єфросиніної показала фото з племінницею. Вона залишила привітання англійською та "тегнула" профіль Нани.

Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, раптово нагадала про себе у важливий для ведучої день (фото)

Ющенко публічно звернулася до доньки Єфросиніної (скріншот)

Хто така Ліза Ющенко

Сестра Єфросиніної у 2012 році розлучилася з сином експрезидент України Віктора Ющенка. А потім вона почала стосунки з російським бізнесменом, який жив у Маямі та у Монако, а потім повернувся до РФ. Ющенко живе із ним у Москві.

Жінка не засудила повномасштабну війну РФ проти України та мовчить про злочини Кремля. На тлі цього Єфросиніна майже повністю припинила із нею спілкування. Минулого року ведуча казала, що ця тема для неї досить неприємна, адже приносить біль.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Каменських похизувалася щасливим життям та розізлила українців.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Пономарьов показав єдиного сина на рідкісному кадрі.

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