Камалия попала в больницу и уже перенесла операцию: что случилось с певицей (видео)

Что произошло с Камалией

Так, певица разместила видео, на котором она показалась в больнице. Камалия лежала и устало улыбалась. При этом можно заметить, что певице что-то делали с ухом.

Камалия в больнице (скриншот)

В описании артистка рассказала, что с ней случилось. Как оказалось, она травмировала ухо и очень благодарна врачам, которые сумели ей помочь. Сейчас Камалия надеется, что сможет снова слышать, как это было раньше.

"Я очень благодарна врачам Александровской больницы, которые очень много сделали для меня. Ковид, проблемы с почками… И всегда я знала, что настоящие профессионалы Александровской больницы помогут! Как и в этот раз судьба привела меня к ним с диагнозом "травматическая перфорация барабанной перепонки" , - написала артистка.

"Надеюсь, что снова буду слышать на левое ухо, как раньше. Спасибо Богу и хирургу от Бога за отлично сделанную операцию", - добавила она.