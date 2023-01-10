Камалія похвалилася подарунком від Валерія Залужного: про що мова

Що подарував Залужний

За словами зірки, сюрприз від Валерія Залужного був приурочений до святкування Різдва.

"Найкращий подарунок нам з Захуром на Різдво! Дякуємо, пане Головнокомандувачу", - написала зірка.

Зокрема, Залужний до різдвяних свят підписав зірковому подружжю постер з обкладинкою журналу TIME та своїм фото. Одне з найпрестижніших видань зробило його героєм одного з випусків у вересні 2022 року.

На постері головнокомандувач залишив свій автограф та написав: "Камалії й Захуру".

Також він подякував подружжю, ймовірно, натякаючи на їхню фінансову та культурну допомогу Україні у такий нелегкий час.

Валерій Залужний зробив подарунок Камалії та її чоловіку (instagram.com/kamaliyaofficial)