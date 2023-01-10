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Камалія похвалилася подарунком від Валерія Залужного: про що мова

Камалія показала подарунок від Залужного (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Камалія показала цінний для неї подарунком від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він передав символічний презент виконавиці та її чоловіку Захуру.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Що подарував Залужний

За словами зірки, сюрприз від Валерія Залужного був приурочений до святкування Різдва.

"Найкращий подарунок нам з Захуром на Різдво! Дякуємо, пане Головнокомандувачу", - написала зірка.

Зокрема, Залужний до різдвяних свят підписав зірковому подружжю постер з обкладинкою журналу TIME та своїм фото. Одне з найпрестижніших видань зробило його героєм одного з випусків у вересні 2022 року.

На постері головнокомандувач залишив свій автограф та написав: "Камалії й Захуру".

Також він подякував подружжю, ймовірно, натякаючи на їхню фінансову та культурну допомогу Україні у такий нелегкий час.

Валерій Залужний зробив подарунок Камалії та її чоловіку (instagram.com/kamaliyaofficial)

Нещодавно Камалі заявляла, що хоче вступити до лав ЗСУ.

Також співачка розповідала, як колись познайомилася із чоловіком.

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Валерій ЗалужнийКамалия