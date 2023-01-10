RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Камалия похвасталась подарком от Валерия Залужного: о чем речь

Камалия показала подарок от Залужного (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Камалия показала ценный для нее подарок от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он передал символический презент исполнительнице и ее мужу Захуру.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Что подарил Залужный

По словам звезды, сюрприз от Валерия Залужного был приурочен к празднованию Рождества.

"Лучший подарок нам с Захуром на Рождество! Спасибо, господин Главнокомандующий", - написала звезда.

В частности, Залужный к рождественским праздникам подписал звездным супругам постер с обложкой журнала TIME и своим фото. Одно из самых престижных изданий сделало его героем одного из выпусков в сентябре 2022 года.

На постере главнокомандующий оставил свой автограф и написал: "Камалии и Захуру".

Также он поблагодарил супругов, вероятно, намекая на их финансовую и культурную помощь Украине в столь нелегкое время.

Валерий Залужный сделал подарок Камалии и ее мужу (instagram.com/kamaliyaofficial)

Недавно Камали заявляла, что хочет вступить в ряды ВСУ.

Также певица рассказывала, как когда-то познакомилась с мужем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий ЗалужныйКамалия