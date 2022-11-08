"Я виросла на полігоні": Камалія хоче вступити до лав ЗСУ

Українська співачка Камалія зізналася, що всерйоз думає вступити до лав Збройних сил України. Вона заявила, що зростала в сім'ї військового, тому служба в армії не є для неї чимось далеким.

Про це вона повідомила в програмі ЖВЛ.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну Камалія планувала вступити в тероборону, проте мама відмовила її від цього. Все тому, що вона дуже хвилювалася за єдину дочку. Також дочки співачки Арабелла та Мірабелла збунтуватися проти ідеї Камалії.

Зокрема, вже близько 8 місяців артистка гастролює по світу з благодійними виступами. Однак восени вона задумалася над вступом до лав ЗСУ.

За словами Камалії, у неї дуже велике оточення військових. Зараз її сестра служить в ЗСУ.

"Я донька військового. Я виросла, можна сказати, на полігоні. Мені військові зараз кажуть, що те, що я роблю для України, тим би я й займалася в армії. Тільки офіційно. Тому я зараз про це думаю", - поділилася Камалія.

Камалія хоче вступити до лав ЗСУ (скрін)

Чоловік співачки, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур заявив, що не проти, щоб його дружина стала частиною української армії. Він переконаний, що йдеться не про військові дії на передовій.

"В армії ж не тільки воюють на передовій. Там же є тисяча інших посад. Це не тільки гвинтівка і вперед. Тому, якщо десь в тилу допомогти армії, чому ні?" - сказав він.

Камалія хоче вступити до лав ЗСУ (скрін)

Зірка зазначила, що матері поки не розповіла про свої наміри, адже пам'ятає її реакцію на бажання проявити себе в теробороні.

"Якщо треба буде, то я буду стріляти", - додала артистка.

Камалія розповіла, що хоче вступити до лав ЗСУ (instagram.com/kamaliyaofficial)