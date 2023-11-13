Камалія чесно зізналася, в яких стосунках залишилася з ексчоловіком після розлучення

У яких стосунках Камалія з Захуром

За словами артистки, з колишнім вона підтримує нормальні дружні стосунки. Однак чи справді вони розлучилися - жінка не уточнила.

Камалія з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Він із дітьми живе у Лондоні. Приїжджає, коли діти приїжджають. Ось влітку вони були. Ми з дітьми їздимо, кудись їх возимо, звісно, і відпочивати. Вони хочуть бути разом з батьками", - поділилася Камалія.

Також співачка каже, що у неї з Мохаммедом залишилось чимало спільних проектів.

Не приховує вона і те, що у неї не склалося зі спілкуванням з донькою Захура від першого шлюбу.

Камалія з чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Відомо, що він був одружений на росіянці, яка йому народила двох дітей: Тетяну та Армана.

З нею знаменитість почала конфліктувати ще тоді, коли вони всі жили разом у Британії.

Зараз виконавиця говорить, що намагається уникати зустрічей з Тетяною через "різні погляди, ревнощі її до батька і політичні моменти".

Камалія з чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Захур придбав окрему квартиру в Британії і мої діти живуть з ним, окремо від Тані. Коли я приїжджала, ми один раз бачились на спільному шкільному заході, а так… у мене великого бажання спілкуватися немає", - додала Камалія.

До слова, раніше ЗМІ писали, що саме непрості відносини зірки з донькою Захура могли стати однією з причин їхнього розлучення.