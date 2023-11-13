Ексдружині Остапчука дорікнули через зазіхання на їхній спільний будинок: вона відповіла

Колишній дружині телеведучого Володимира Остапчука Христині Горняк закидають, що вона нібито не має права претендувати на майно, набуте ними під час шлюбу. У відповідь жінка заявила, що після розлучення половина будинку належить їй.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нотаріуски.

Христина Горняк відповіла хейтерам

Ексдружина шоумена часто спілкується зі своїми підписниками у соцмережах.

Інколи знаменитість дозволяє своїм фоловерам поставити їй кілька запитань.

Христина Горняк відповіла хейтерам (фото: instagram.com/kristygor)

Днями, одним з таких стало питання про їхній з Остапчуком спільний будинок.

Користувачі мережі в агресивній формі поцікавилися у зірки, чи не соромно їй претендувати на "чуже" майно.

Так, юзери вважають, що будинок телеведучого має належати йому, адже у нього є діти.

Христина пояснила, що не тільки Володимир будував його, і що вона також брала у цьому участь. Саме тому він має належати обом однаково.

Володимир Остапчук з Христиною Горянк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Якщо ви про мій спільний будинок з колишнім чоловіком, то ні, чому має бути соромно? Ми ж разом його будували. А його дітки від минулого шлюбу можуть претендувати тільки на його 1/2 частину, нічого проти не маю! - відповіла жінка.

Нагадаємо, Остапчук і Горняк розійшлися спокійно, без гучних скандалів. Однак питання поділу спільної власності перебуває поки що на стадії вирішення.

Володимир Остапчук з Христиною Горянк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Йдеться про будинок під Києвом, який колишнє подружжя почало будувати у 2021 році.

Зараз там хазяйнує нова обраниця шоумена - Катерина Полтавська. Коли нотаріуска дізналась про це - вона активізувалась і запропонувала колишньому партнеру вирішити всі питання мирним шляхом, попереджаючи про можливий суд.

Остапчук з Полтавською (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Тоді як сам телеведучий поки що утримується від коментарів із цього приводу.