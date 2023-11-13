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Камалия честно призналась, в каких отношениях осталась с экс-мужем после развода

Камалия с мужем и детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

В апреле 2023 года певица Камалия объявила о разрыве со своим мужем, британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, после 20 лет брака. На днях она призналась, в каких отношениях они остались.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для программы "Ближче до зірок".

В каких отношениях Камалия с Захуром

По словам артистки, с бывшим она поддерживает нормальные дружеские отношения. Однако действительно ли они развелись - женщина не уточнила.

Камалия с мужем и детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Он с детьми живет в Лондоне. Приезжает, когда дети приезжают. Вот летом они были. Мы с детьми ездим, куда-то их возим, конечно, и отдыхать. Они хотят быть вместе с родителями", - поделилась Камалия.

Также певица говорит, что у нее с Мохаммедом осталось много совместных проектов.

Не скрывает она и то, что у нее не сложилось с общением с дочерью Захура от первого брака.

Камалия с мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Известно, что он был женат на россиянке, родившей ему двоих детей: Татьяну и Армана.

С ней знаменитость начала конфликтовать еще тогда, когда все они жили вместе в Британии.

Сейчас исполнительница говорит, что пытается избегать встреч с Татьяной из-за "разных взглядов, ревности ее к отцу и политических моментов".

Камалия с мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Захур приобрел отдельную квартиру в Британии и мои дети живут с ним, отдельно от Тани. Когда я приезжала, мы однажды виделись на общем школьном мероприятии, а так… у меня большого желания общаться нет", - добавила Камалия.

 

К слову, ранее СМИ писали, что именно непростые отношения звезды с дочерью Захура могли стать одной из причин их развода.

Недавно Евгения Эмеральд впервые рассказала, что ее изнасиловали.

Также мы рассказывали, что экс-жену Остапчука упрекнули из-за посягательств на их общий дом.

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розлученняКамалиязвезды шоу-бизнеса