Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели "Stefania" с таможенниками (видео)

В частности, сразу после возвращения группа спела "Stefania" с таможенниками, а позже с яворовской молодежью.

Пограничники шутят, что самую известную розовую панамку заметили на украинской границе.

В ГНСУ подтвердили, что победители Евровидения уже в Украине. Также они подарили фронтмену группы зеленый берет.

"Знаем, что он оценит", - написали пограничники.

Победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в Украину (t.me/DPSUkr)

Добавим, что лидер группы Олег Псюк посвятил композицию "Stefania" своей маме.

Это третья победа Украины в этом конкурсе за все время. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Также после выступления на сцене "Евровидения" Олег Псюк под угрозой дисквалификации обратился к миру с призывом спасти защитников Мариуполя с "Азовстали". После этих слов поисковый запрос по слову Azovstal в Google резко вырос.

Как известно, зрители из разных стран были почти единогласными и отдали Украине максимальное количество баллов - 439.