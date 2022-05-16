Kalush Orchestra повернулись в Україну та заспівали "Stefania" з митниками (відео)

Гурт Kalush Orchestra, який здобув перемогу на "Євробаченні" та українська делегація повернулись до України.
Відео опублікували на офіційному каналі "Євробачення Україна" у Telegram.
Зокрема, одразу після повернення гурт заспівав "Stefania" з митниками, а пізніше з яворівською молоддю.
Прикордонники жартують, що найвідомішу рожеву панамку помітили на українському кордоні.
У ДПСУ підтвердили, переможці Євробачення вже в Україні. Також вони подарували фронтмену гурту зелений берет.
"Знаємо, що він оцінить", - написали прикордонники.
Переможці Євробачення Kalush Orchestra повернулись до України (t.me/DPSUkr)
Додамо, що лідер гурту Олег Псюк присвятив композицію "Stefania" своїй мамі.
Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.
Після виступу на сцені "Євробачення" Олег Псюк під загрозою дискваліфікації звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя із "Азовсталі". Після цих слів пошуковий запит за словом Azovstal у Google різко зріс.
Як відомо, глядачі з різних країн були майже одноголосними та віддали Україні максимальну кількість балів - 439.
Раніше ми повідомляли, що Україна виграла Євробачення 2022. Зокрема, цю перемогу називають історичною.
Згодом KALUSH Orchestra показали новий кліп до пісні" Стефанія", який знято на руїнах Ірпеня та Бучі.
Також ми писали, що воїн на Азовсталі заспівав "Стефанію" під звуки вибухів.