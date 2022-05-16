Kalush Orchestra повернулись в Україну та заспівали "Stefania" з митниками (відео)

Зокрема, одразу після повернення гурт заспівав "Stefania" з митниками, а пізніше з яворівською молоддю.

Прикордонники жартують, що найвідомішу рожеву панамку помітили на українському кордоні.

У ДПСУ підтвердили, переможці Євробачення вже в Україні. Також вони подарували фронтмену гурту зелений берет.

"Знаємо, що він оцінить", - написали прикордонники.

Переможці Євробачення Kalush Orchestra повернулись до України (t.me/DPSUkr)

Додамо, що лідер гурту Олег Псюк присвятив композицію "Stefania" своїй мамі.

Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Після виступу на сцені "Євробачення" Олег Псюк під загрозою дискваліфікації звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя із "Азовсталі". Після цих слів пошуковий запит за словом Azovstal у Google різко зріс.

Як відомо, глядачі з різних країн були майже одноголосними та віддали Україні максимальну кількість балів - 439.