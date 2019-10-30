Калифорнию накрыл самый мощный пожар в истории: впечатляющие видео

В Калифорнии продолжают бушевать мощные пожары. Бедствие уже успели окрестить самым масштабным пожаром за всю историю штата. Более двух миллионов людей остались без света из-за повреждения кабелей, а сотни тысяч, спасаясь вынуждены покидать свои дома.

В сети публикуют впечатляющие видео, на которых безжалостный огонь уничтожает все на своем пути. Некоторые люди, видя что огонь подошел вплотную к их жилищам, пытаются тушить пожар из шлангов для полива.

Пожар в Калифорнии (скрин видео)

В штате объявлено чрезвычайное положение. Спасатели неустанно пытаются с самолетов ликвидировать возгорание, но из-за порывистого ветра до 38 метров в секунду огонь распространяется все дальше.

Пожар в Калифорнии (видео: YouTube/On Demand News)

Пожар в Калифорнии (видео: YouTube/TheUgurbado)

Возгорание, которое началось неподалеку музея Getty Center на покрытых кустарниках холмах. Пожар добрался до дороги особняков, жители которых вынуждены покинуть свою недвижимость.

Пожар в Калифорнии (видео: YouTube/NowThis News)

Известно, что дом покинул Арнольд Шварценеггер, "Терминатор" и экс-губернатор штата и многие другие зведы Голливуда.

Пожар в Калифорнии (видео: YouTube/DOBRINICH CHANNEL)