Календарь выходных дней и праздников на июль 2021: сколько будем отдыхать

Июль 2021 года станет спокойным месяцем, без дополнительных выходных дней и шумных праздников. Всего в этом месяце 31 день, из которых будет всего 9 выходных и 22 рабочих дня.
Какие важные праздники и памятные даты будем отмечать в июле 2021 года – читайте в нашем материале ниже.
Выходные дни в июле выпадают на такие числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 24 и 31. Месяц начался в четверг и закончится в субботу.
1 июля - День архитектуры Украины
1 июля - День государственного регистратора
2 июля - День налоговика Украины
2 июля – Всемирный день НЛО
2 июля – Всемирный день собаки
2 июля – Международный день спортивного журналиста
3 июля – День тайной дружбы
4 июля - День Военно-морских Сил Украины
4 июля - День судебного эксперта
4 июля – День отдыха от праздников
6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
6 июля – Всемирный день поцелуя
7 июля - День работника природно-заповедного дела
8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией
11 июля - День рыбака
11 июля - Всемирный день народонаселения
11 июля – Всемирный день шоколада
12 июля - Всемирный день бортпроводника
12 июля – День фотографа
16 июля - День бухгалтера
18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
18 июля - Международный день Нельсона Манделы
20 июля – Международный день шахмат
20 июля – Международный день торта
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов
25 июля - День флота Украины
25 июля - День работников торговли
28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами
28 июля - День PR-специалиста
30 июля - День системного администратора
30 июля – Международный день дружбы
30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в июле.
А также писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в июле.