Календар вихідних днів і свят на липень 2021: скільки будемо відпочивати

Липень 2021 року стане спокійним місяцем, без додаткових вихідних днів і галасливих свят. Всього в цьому місяці 31 день, з яких буде всього 9 вихідних і 22 робочих дні.
Які важливі свята та пам'ятні дати відзначатимемо у липні 2021 року – читайте в нашому матеріалі нижче.
Вихідні дні в липні випадають на такі числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 24 і 31. Місяць почався в четвер і закінчиться в суботу.
1 липня - День архітектури України
1 липня - День державного реєстратора
2 липня - День податківця України
2 липня - Всесвітній день НЛО
2 липня - Всесвітній день собаки
2 липня - Міжнародний день спортивного журналіста
3 липня - День таємної дружби
4 липня - День Військово-Морських Сил України
4 липня - День судового експерта
4 липня - День відпочинку від свят
6 липня - День військ ППО Збройних Сил України
6 липня - Всесвітній день поцілунку
7 липня - День працівника природно-заповідної справи
8 липня - Всесвітній день боротьби з алергією
11 липня - День рибалки
11 липня - Всесвітній день народонаселення
11 липня - Всесвітній день шоколаду
12 липня - Всесвітній день бортпровідника
12 липня - День фотографа
16 липня - День бухгалтера
18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
20 липня – Міжнародний день шахів
20 липня – Міжнародний день торта
23 липня – Всесвітній день китів і дельфінів
25 липня - День Флоту України
25 липня - День працівників торгівлі
28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
28 липня - День PR-фахівця
30 липня - День системного адміністратора
30 липня - Міжнародний день дружби
30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто відзначатиме День ангела в липні.
А також писали про те, які церковні свята відзначатимуться в липні.