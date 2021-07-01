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Календар вихідних днів і свят на липень 2021: скільки будемо відпочивати

Автор: Анна Шиканова

Липень 2021 року стане спокійним місяцем, без додаткових вихідних днів і галасливих свят. Всього в цьому місяці 31 день, з яких буде всього 9 вихідних і 22 робочих дні.

Які важливі свята та пам'ятні дати відзначатимемо у липні 2021 року – читайте в нашому матеріалі нижче.

Вихідні дні в липні випадають на такі числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 24 і 31. Місяць почався в четвер і закінчиться в суботу.

Що будемо відзначати в липні

1 липня - День архітектури України

1 липня - День державного реєстратора

2 липня - День податківця України

2 липня - Всесвітній день НЛО

2 липня - Всесвітній день собаки

2 липня - Міжнародний день спортивного журналіста

3 липня - День таємної дружби

4 липня - День Військово-Морських Сил України

4 липня - День судового експерта

4 липня - День відпочинку від свят

6 липня - День військ ППО Збройних Сил України

6 липня - Всесвітній день поцілунку

7 липня - День працівника природно-заповідної справи

8 липня - Всесвітній день боротьби з алергією

11 липня - День рибалки

11 липня - Всесвітній день народонаселення

11 липня - Всесвітній день шоколаду

12 липня - Всесвітній день бортпровідника

12 липня - День фотографа

16 липня - День бухгалтера

18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели

20 липня – Міжнародний день шахів

20 липня – Міжнародний день торта

23 липня – Всесвітній день китів і дельфінів

25 липня - День Флоту України

25 липня - День працівників торгівлі

28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня - День PR-фахівця

30 липня - День системного адміністратора

30 липня - Міжнародний день дружби

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто відзначатиме День ангела в липні.

А також писали про те, які церковні свята відзначатимуться в липні.

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