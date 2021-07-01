Календар вихідних днів і свят на липень 2021: скільки будемо відпочивати

Липень 2021 року стане спокійним місяцем, без додаткових вихідних днів і галасливих свят. Всього в цьому місяці 31 день, з яких буде всього 9 вихідних і 22 робочих дні.

Які важливі свята та пам'ятні дати відзначатимемо у липні 2021 року – читайте в нашому матеріалі нижче.

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

23 липня – Всесвітній день китів і дельфінів

18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

8 липня - Всесвітній день боротьби з алергією

4 липня - День відпочинку від свят

Вихідні дні в липні випадають на такі числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 24 і 31. Місяць почався в четвер і закінчиться в суботу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто відзначатиме День ангела в липні.

А також писали про те, які церковні свята відзначатимуться в липні.