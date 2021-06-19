Именинники в июле 2021: кто будет отмечать день ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь содержит имена мучеников и святых, которым посвящены дни. Считается, что ребенка нужно назвать именем того святого, в чей день он родился. Это приносит счастье, благополучие и небесное покровительство. В последние годы также появилась традиция давать детям двойные имена – обычное и то имя святого, которое выпало по дате рождения.
Полный календарь именин по Святцам в июле 2021 года – читайте в нашем материале ниже.
1 июля: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей
2 июля: Иван, Ян, Мария
3 июля: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма
4 июля: Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Теодор, Федор, Анастасия, Василиса.
5 июля: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Ульяна, Юлиана, Юлия
6 июля: Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Агриппина, Васса
7 июля: Антон, Никита, Яков, Ян
8 июля: Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Февронья, Ефросинья, Ливия, Федора
9 июля: Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Павел, Тихон
10 июля: Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Иванна, Яна, Жанна
11 июля: Василий, Герман, Григорий, Иосиф, Павел, Сергей
12 июля: Павел, Петр, Симон
13 июля: Андрей, Варфоломей, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Динара
14 июля: Алексей, Аркадий, Василий, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Ангелина
15 июля: Арсений
16 июля: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома
17 июля: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна
18 июля: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Люция, Эльза
19 июля: Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Виктор, Глеб, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Марта, Юлиана, Ульяна
20 июля: Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Васса, Ефросинья
21 июля: Александр, Теодор, Федор, Феодосия
22 июля: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор
23 июля: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан
24 июля: Аркадий, Илларион, Лев, Алена, Елена, Илона, Ольга
25 июля: Арсений, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Симон, Теодор, Федор, Вероника, Мария
26 июля: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара
27 июля: Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор, Ян
28 июля: Василий, Владимир, Вольдемар, Агриппина, Матрена
29 июля: Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Яков, Алевтина, Валентина, Юлия
30 июля: Леонид, Вероника, Маргарита, Марина
31 июля: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян
Напомним, ранее мы писали о том, когда не стоит посещать врача по лунному календарю на июнь 2021.
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