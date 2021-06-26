Церковный календарь на июль 2021: украинцев ждут два важных религиозных праздника

Июль 2021 в Украине не подарит дополнительные выходные. Но несмотря на это, во второй летний месяц украинцы будут отмечать два больших православных праздника - День Петра и Павла и Рождество Иоанна Предтечи.

В какие даты будут эти важные церковные праздники, а также кто и когда празднует День Ангела в июле - читайте в нашем материале ниже .

Рождество Иоанна Предтечи

В этот день, 7 июля, православные верующие чтят память святого, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Спасителя в водах Иордана.

Праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя - один из тех весьма немногочисленных праздников православного церковного календаря, когда празднуется рождение прославляемого лица. Ведь в названиях других православных праздников слово "рождество" встречается всего лишь дважды - речь идет о праздниках Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы.

Рождество Иоанна Предтечи (фото: wikipedia.org)

К слову, в этот день украинцы также традиционно отмечают Ивана Купала. В этот день принято купаться в водоемах, собирать травы, плести венки, жечь ритуальные костры, гадать и даже искать клады.

Правда, этот праздник пришел к нам еще с языческих времен. Поэтому, религиозные люди не придают ему особого значения.

Святых апостолов Петра и Павла

12 июля православные и греко-католики празднуют день святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Именно апостол Петр первым среди учеников назвал Иисуса Христа Учителем, Мессией. А Павел был уверен в том, что никогда не предаст Христа.

Петр и Павел (фото: wikipedia.org)

Женские и мужские именины в июле 2021

1 июля: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей

2 июля: Иван, Ян, Мария

3 июля: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма

4 июля: Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Теодор, Федор, Анастасия, Василиса.

5 июля: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Ульяна, Юлиана, Юлия

6 июля: Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Агриппина, Васса

7 июля: Антон, Никита, Яков, Ян

8 июля: Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Февронья, Ефросинья, Ливия, Федора

9 июля: Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Павел, Тихон

10 июля: Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Иванна, Яна, Жанна

11 июля: Василий, Герман, Григорий, Иосиф, Павел, Сергей

12 июля: Павел, Петр, Симон

13 июля: Андрей, Варфоломей, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Динара

14 июля: Алексей, Аркадий, Василий, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Ангелина

15 июля: Арсений

16 июля: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома

17 июля: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна

18 июля: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Люция, Эльза

19 июля: Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Виктор, Глеб, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Марта, Юлиана, Ульяна

20 июля: Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Васса, Ефросинья

21 июля: Александр, Теодор, Федор, Феодосия

22 июля: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор

23 июля: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан

24 июля: Аркадий, Илларион, Лев, Алена, Елена, Илона, Ольга

25 июля: Арсений, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Симон, Теодор, Федор, Вероника, Мария

26 июля: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара

27 июля: Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор, Ян

28 июля: Василий, Владимир, Вольдемар, Агриппина, Матрена

29 июля: Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Яков, Алевтина, Валентина, Юлия

30 июля: Леонид, Вероника, Маргарита, Марина

31 июля: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян