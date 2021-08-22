Главные православные праздники сентября 2021

8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы.

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна - великий недвунадесятый праздник.

14 сентября - Начало индикта - церковное новолетие

17 сентября - Иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина

19 сентября - Михайлово Чудо - воспоминание чуда Архистратига Михаила

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы - великий двунадесятый праздник.

24 сентября - Пpеподобного Силуана Афонского.

27 сентября - Воздвижение Честного Креста Господня - великий двунадесятый праздник.

30 сентября - Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Посты в сентябре 2021

Осенний мясоед 28 августа - 27 ноября 2021. Ограничений по питанию нет, но в определенные дни (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 сентября) нужно придерживаться принципов сухоядения - питаться хлебом, водой, солью, сырыми фруктами и овощами, сухофруктами, орехами, медом.

Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2021. В этот день разрешена горячая растительная пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2021. Ограничения по питанию такие же, как и на 11 сентября.