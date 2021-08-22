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Календарь церковных праздников и постов в сентябре: украинцев ждет много важных дат

Автор: Светлана Мащенко

В сентябре 2021 по церковному православному календарю украинцы отметят три великих праздника - Усекновение главы Иоанна Предтeчи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня, а также много других важных и интересных дат, таких как Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Что и когда будем праздновать в первый осенний месяц 2021-го года - читайте ниже в нашем материале.

Главные православные праздники сентября 2021

  • 8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы.

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна - великий недвунадесятый праздник.

  • 14 сентября - Начало индикта - церковное новолетие
  • 17 сентября - Иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина
  • 19 сентября - Михайлово Чудо - воспоминание чуда Архистратига Михаила

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы - великий двунадесятый праздник.

  • 24 сентября - Пpеподобного Силуана Афонского.

27 сентября - Воздвижение Честного Креста Господня - великий двунадесятый праздник.

  • 30 сентября - Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Посты в сентябре 2021

Осенний мясоед 28 августа - 27 ноября 2021. Ограничений по питанию нет, но в определенные дни (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 сентября) нужно придерживаться принципов сухоядения - питаться хлебом, водой, солью, сырыми фруктами и овощами, сухофруктами, орехами, медом.

Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2021. В этот день разрешена горячая растительная пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2021. Ограничения по питанию такие же, как и на 11 сентября.

Ранее также появился календарь выходных, рабочих дней и государственных праздников в сентябре 2021.

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