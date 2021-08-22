Календар церковних свят і постів у вересні: українців чекає багато важливих дат

Головні православні свята вересня 2021

8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці.

11 вересня - Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна - велике недвунадесяте свято.

14 вересня - Початок індикта - церковне новоліття

17 вересня - Ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина

19 Вересня - Михайлове чудо - спогад про чудо Архистратига Михаїла

21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці - велике двунадесяте свято.

24 вересня - Преподобного Силуана Афонського.

27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього - велике двунадесяте свято.

30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії.

Пости у вересні 2021

Осінній м'ясоїд 28 серпня - 27 листопада 2021. Обмежень по харчуванню немає, однак в певні дні (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 вересня) потрібно дотримуватися принципів сухоїдення - харчуватися хлібом, водою, сіллю, сирими фруктами і овочами, сухофруктами, горіхами, медом.

Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня 2021. У цей день дозволена гаряча рослинна їжа з маслом (каші, супи, тушковані овочі, гриби).

Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня 2021. Обмеження по харчуванню такі ж, як і на 11 вересня.