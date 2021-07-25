Календарь церковных праздников и постов на август 2021: украинцев ждет много важных дат

Полный список церковных праздников по православному календарю:

1 августа - обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа - пророка Ильи

3 августа - преподобных Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его

4 августа - преподобного Корнилия Переяславского

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников

6 августа - мучеников благоверных князей Бориса и Глеб

7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

8 августа - священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа

9 августа - великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского

10 августа - Смоленской иконы Божией Матери

11 августа - преподобномучеников Серафима и Феогноста, иеромонахов

12 августа - мученика Иоанна Воина

13 августа - предпраздник Вынесения честных древ животворящего Креста Господня

14 августа - начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея

15 августа - перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана

16 августа - преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца

17 августа - семи отроков Эфесских

18 августа - предпразднество Преображения Господня

19 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас

20 августа - попразднества Преображения Господня

21 августа - перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

22 августа - собор Соловецких святых, апостола Матфея

23 августа - священномученика Лаврентия

24 августа - священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона

25 августа - преподобномучеников Белогорских

26 августа - отдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника

27 августа - предпразднество Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас, попразднство Успения Пресвятой Богородицы

30 августа - священномученика Мирона Кизичного

31 августа - преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра

Календарь постов в августе 2021

Самым главным является Успенский пост, которого нужно придерживаться с 14 по 27 августа (включительно). По его окончанию отмечается Успение Пресвятой Богородицы.

Нас ждут также и однодневные посты: 4, 6, 11 и 13 августа.

Что можно и нельзя есть во время Успенского поста

Успенский пост по строгости приравнивается к Великому, то есть без молочных, мясных и рыбных блюд. В субботу и воскресенье можно есть растительное масло, и только в Преображение Господне (19 августа) разрешается подавать на стол рыбные блюда.

Если конец поста приходится на среду или пятницу, то в эти дни тоже разрешена рыба. В этом году 27-е августа как раз пятница.

Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют следующие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.