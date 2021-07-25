Календарь церковных праздников и постов на август 2021: украинцев ждет много важных дат

Август 2021 будет богат важными православными праздниками, каждый из которых имеет свои обычаи и традиции. Чего только стоят Ильин день, Спасы - Медовый, Яблочный и Ореховый, а также Успение Пресвятой Богородицы.
Какие еще важные праздники будем отмечать на закате лета, в какие дни нужно соблюдать пост - читайте ниже в нашем материале.
2 августа - пророка Ильи
14 августа - начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея
19 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас, попразднство Успения Пресвятой Богородицы
Самым главным является Успенский пост, которого нужно придерживаться с 14 по 27 августа (включительно). По его окончанию отмечается Успение Пресвятой Богородицы.
Нас ждут также и однодневные посты: 4, 6, 11 и 13 августа.
Успенский пост по строгости приравнивается к Великому, то есть без молочных, мясных и рыбных блюд. В субботу и воскресенье можно есть растительное масло, и только в Преображение Господне (19 августа) разрешается подавать на стол рыбные блюда.
Если конец поста приходится на среду или пятницу, то в эти дни тоже разрешена рыба. В этом году 27-е августа как раз пятница.
Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют следующие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.
К слову, сообщалось, что обязательно нужно сделать накануне празднования Дня пророка Ильи.
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