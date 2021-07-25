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Три Спаса и много выходных подряд: все праздники августа и сколько будем отдыхать

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Воскресенье 25 июля 2021 12:22
Три Спаса и много выходных подряд: все праздники августа и сколько будем отдыхать Фото: Выходные и праздники в августе 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В августе 2021 украинцев ждет много выходных дней подряд благодаря празднованию Дня Независимости Украины, которое в этом году будет во вторник. Таким образом нас ждет четыре дня для отдыха, один из которых придется отработать.

Сколько выходных, рабочих дней будет в августе, какие важные праздники мы будем отмечать на закате лета - читайте ниже в нашем материале.

Сколько будет выходных и рабочих дней в августе 2021

Всего в месяце будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 - выходных. Отдыхать мы будем с 21 по 24 августа, но 23-е число отработаем в субботу, 28-го.

Выходными в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Три Спаса и много выходных подряд: все праздники августа и сколько будем отдыхать

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в августе 2021

Самые важные праздники в августе

Украинцы традиционно в конце лета отпразднуют Три Спаса - Медовый (Маковей), Яблочный и Ореховый (Хлебный). В православной церкви эти дни связаны с началом Успенского поста, Преображением Господним и Успением Пресвятой Богородицы.

Конечно же главным событием августа станет празднование 30-летия со Дня Независимости Украины, 24 августа, которому будет предшествовать День государственного флага Украины 23 августа.

Все праздники августа 2021

  • 1 августа - День инкассатора; Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины
  • 2 августа - Ильин день; День аэромобильных войск
  • 5 августа - Международный день светофора
  • 8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя
  • 9 августа - Международный день коренных народов мира
  • 12 августа - Международный день молодежи
  • 14 августа - Медовый спас; Начало Успенского поста
  • 15 августа - День археолога
  • 19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
  • 23 августа - День Государственного Флага Украины
  • 24 августа - День Независимости Украины
  • 27 августа - Окончание Успенского поста
  • 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы; День авиации Украины; День дальнобойщика
  • 29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; День шахтера.

Ранее мы писали, когда в Украине будет отмечаться Ильин день, и почему этот праздник такой особенный.

Также эксперты рассказали, когда следует ждать магнитных бурь в августе, и как от них уберечься.

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