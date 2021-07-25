Три Спаса и много выходных подряд: все праздники августа и сколько будем отдыхать
В августе 2021 украинцев ждет много выходных дней подряд благодаря празднованию Дня Независимости Украины, которое в этом году будет во вторник. Таким образом нас ждет четыре дня для отдыха, один из которых придется отработать.
Сколько выходных, рабочих дней будет в августе, какие важные праздники мы будем отмечать на закате лета - читайте ниже в нашем материале.
Сколько будет выходных и рабочих дней в августе 2021
Всего в месяце будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 - выходных. Отдыхать мы будем с 21 по 24 августа, но 23-е число отработаем в субботу, 28-го.
Выходными в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.
Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в августе 2021
Самые важные праздники в августе
Украинцы традиционно в конце лета отпразднуют Три Спаса - Медовый (Маковей), Яблочный и Ореховый (Хлебный). В православной церкви эти дни связаны с началом Успенского поста, Преображением Господним и Успением Пресвятой Богородицы.
Конечно же главным событием августа станет празднование 30-летия со Дня Независимости Украины, 24 августа, которому будет предшествовать День государственного флага Украины 23 августа.
Все праздники августа 2021
- 1 августа - День инкассатора; Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины
- 2 августа - Ильин день; День аэромобильных войск
- 5 августа - Международный день светофора
- 8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя
- 9 августа - Международный день коренных народов мира
- 12 августа - Международный день молодежи
- 14 августа - Медовый спас; Начало Успенского поста
- 15 августа - День археолога
- 19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
- 23 августа - День Государственного Флага Украины
- 24 августа - День Независимости Украины
- 27 августа - Окончание Успенского поста
- 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы; День авиации Украины; День дальнобойщика
- 29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; День шахтера.
Ранее мы писали, когда в Украине будет отмечаться Ильин день, и почему этот праздник такой особенный.
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