Календар церковних свят і постів на серпень 2021: українців чекає багато важливих дат

Серпень 2021 буде багатий важливими православними святами, кожен з яких має свої звичаї і традиції. Чого тільки варті Ільїн день, Спаси - Медовий, Яблучний і Горіховий, а також Успіння Пресвятої Богородиці.
Які ще важливі свята будемо відзначати наприкінці літа, в які дні потрібно дотримуватися посту - читайте нижче в нашому матеріалі.
2 серпня - пророка Іллі
14 серпня - початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія
19 серпня - Преображення Господнє, Яблучний Спас
28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці
29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас, посвяток Успіння Пресвятої Богородиці
Найголовнішим є Успенський піст, якого потрібно дотримуватися з 14 по 27 серпня (включно). По його закінченню відзначається Успіння Пресвятої Богородиці.
Нас чекають також і одноденні пости: 4, 6, 11 і 13 серпня.
Успенський піст по строгості прирівнюється до Великого, тобто без молочних, м'ясних і рибних страв. У суботу та неділю можна їсти рослинну олію, і тільки в Преображення Господнє (19 серпня) дозволяється подавати на стіл рибні страви.
Якщо кінець посту припадає на середу або п'ятницю, то в ці дні теж дозволена риба. Цього року 27-е серпня якраз п'ятниця.
З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.
До слова, повідомлялося, що обов'язково потрібно зробити напередодні святкування Дня пророка Іллі.
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