Календар святкових та вихідних днів на грудень 2024: що будемо святкувати та скільки відпочивати

Раніше ми розповідали про те, які церковні свята українці будуть відзначати у грудні 2024 року.

А ще писали про те, коли вітати близьких з Днем Ангела за новим календарем.

При написанні матеріалу використані джерела: Вікіпедія, Day Today, календар ПЦУ