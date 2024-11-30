Календарь праздничных и выходных дней на декабрь 2024 года: что будем праздновать и сколько отдыхать

Рабочие и выходные дни в декабре 2024

Последний месяц года будет иметь 21 рабочий день и 10 выходных. Дополнительные выходные в связи с праздниками не предусмотрены, пока в Украине продолжается военное положение.

Рабочие дни: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 декабря

Выходные (суббота и воскресенье): 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря.

Календарь праздников и важных дат в декабре 2024

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря - День работников прокуратуры

1 декабря - День невролога

2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства

3 декабря - Международный день людей с инвалидностью

3 декабря - День работников прокуратуры Украины

3 декабря - Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)

4 декабря - День объятий

4 декабря - Международный день банков

5 декабря - Всемирный и международный день волонтеров

5 декабря - День работников статистики Украины

6 декабря - День Вооруженных сил Украины

6 декабря - День святого Николая.

7 декабря - Международный день гражданской авиации

7 декабря - День местного самоуправления в Украине

8 декабря - День благотворительности

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря - Международный день памяти жертв преступлений геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этих преступлений

10 декабря - Международный день прав человека

10 декабря - Всемирный день футбола

11 декабря - Всемирный день больного бронхиальной астмой

11 декабря - Международный день гор

12 декабря - День сухопутных войск Украины

13 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 декабря - День работников суда Украины

17 декабря - День работников государственной исполнительной службы

18 декабря - Международный день мигранта

18 декабря - День работников органов ЗАГСа

19 декабря - День адвокатуры Украины

19 декабря - Международный день помощи бедным

20 декабря - Международный день солидарности людей

22 декабря - День энергетика

22 декабря - День дипломатической службы Украины

23 декабря - Всемирный день сноуборда

24 декабря - Ночь перед Рождеством

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

25 декабря - Рождество Христово (по новоюлианскому календарю)

25 декабря - Ханука (по еврейскому календарю)

26 декабря - День подарков (Boxing Day)

28 декабря - Международный день кино

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины

31 декабря - Праздничный вечер, канун Нового года