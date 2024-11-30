ua en ru
Сб, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Календар святкових та вихідних днів на грудень 2024: що будемо святкувати та скільки відпочивати

Субота 30 листопада 2024 09:25
UA EN RU
Календар святкових та вихідних днів на грудень 2024: що будемо святкувати та скільки відпочивати Які будуть свята та скільки буде вихідних у грудні 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Грудень - останній місяць року, який приносить багато приємних свят. Саме в грудні діти чекають Святого Миколая, а дорослі - Різдва Христового. Також у цьому місяці будуть відзначатися й інші свята та важливі пам'ятні дати.

Скільки буде вихідних у грудні та які свята ми будемо відзначати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Робочі та вихідні дні у грудні 2024

Останній місяць року буде мати 21 робочий день та 10 вихідних. Додаткових вихідних у зв'язку зі святами не передбачено, поки в Україні триває воєнний стан.

Робочі дні: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 грудня

Вихідні (субота та неділя): 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 грудня.

Календар свят та важливих дат у грудні 2024

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1 грудня - День працівників прокуратури

1 грудня - День невролога

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

3 грудня - День працівників прокуратури України

3 грудня - Всесвітній день комп'ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)

4 грудня - День обіймів

4 грудня - Міжнародний день банків

5 грудня - Всесвітній та міжнародний день волонтерів

5 грудня - День працівників статистики України

6 грудня - День Збройних сил України

6 грудня - День святого Миколая.

7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації

7 грудня - День місцевого самоврядування в Україні

8 грудня - День благодійності

9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією

9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цих злочинів

10 грудня - Міжнародний день прав людини

10 грудня - Всесвітній день футболу

11 грудня - Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

11 грудня - Міжнародний день гір

12 грудня - День сухопутних військ України

13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня – День працівників суду України

17 грудня - День працівників державної виконавчої служби

18 грудня - Міжнародний день мігранта

18 грудня - День працівників органів РАГСу

19 грудня - День адвокатури України

19 грудня - Міжнародний день допомоги бідним

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

22 грудня - День енергетика

22 грудня - День дипломатичної служби України

23 грудня - Всесвітній день сноуборду.

24 грудня - Ніч перед Різдвом

24 грудня - День працівників архівних установ України

25 грудня - Різдво Христове (за новоюліанським календарем)

25 грудня - Ханука (за єврейським календарем)

26 грудня - День подарунків (Boxing Day)

28 грудня - Міжнародний день кіно

29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

31 грудня - Святковий вечір, напередодні Нового року

Раніше ми розповідали про те, які церковні свята українці будуть відзначати у грудні 2024 року.

А ще писали про те, коли вітати близьких з Днем Ангела за новим календарем.

При написанні матеріалу використані джерела: Вікіпедія, Day Today, календар ПЦУ

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята Вихідні
NEWS
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб