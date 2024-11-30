Календар святкових та вихідних днів на грудень 2024: що будемо святкувати та скільки відпочивати

Грудень - останній місяць року, який приносить багато приємних свят. Саме в грудні діти чекають Святого Миколая, а дорослі - Різдва Христового. Також у цьому місяці будуть відзначатися й інші свята та важливі пам'ятні дати.

Скільки буде вихідних у грудні та які свята ми будемо відзначати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення

11 грудня - Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цих злочинів

9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією

7 грудня - День місцевого самоврядування в Україні

5 грудня - Всесвітній та міжнародний день волонтерів

3 грудня - Всесвітній день комп'ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Останній місяць року буде мати 21 робочий день та 10 вихідних. Додаткових вихідних у зв'язку зі святами не передбачено, поки в Україні триває воєнний стан.

Раніше ми розповідали про те, які церковні свята українці будуть відзначати у грудні 2024 року.

А ще писали про те, коли вітати близьких з Днем Ангела за новим календарем.

При написанні матеріалу використані джерела: Вікіпедія, Day Today, календар ПЦУ