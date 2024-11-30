Календар святкових та вихідних днів на грудень 2024: що будемо святкувати та скільки відпочивати
Грудень - останній місяць року, який приносить багато приємних свят. Саме в грудні діти чекають Святого Миколая, а дорослі - Різдва Христового. Також у цьому місяці будуть відзначатися й інші свята та важливі пам'ятні дати.
Скільки буде вихідних у грудні та які свята ми будемо відзначати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Робочі та вихідні дні у грудні 2024
Останній місяць року буде мати 21 робочий день та 10 вихідних. Додаткових вихідних у зв'язку зі святами не передбачено, поки в Україні триває воєнний стан.
Робочі дні: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 грудня
Вихідні (субота та неділя): 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 грудня.
Календар свят та важливих дат у грудні 2024
1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом
1 грудня - День працівників прокуратури
1 грудня - День невролога
2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю
3 грудня - День працівників прокуратури України
3 грудня - Всесвітній день комп'ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)
4 грудня - День обіймів
4 грудня - Міжнародний день банків
5 грудня - Всесвітній та міжнародний день волонтерів
5 грудня - День працівників статистики України
6 грудня - День Збройних сил України
6 грудня - День святого Миколая.
7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації
7 грудня - День місцевого самоврядування в Україні
8 грудня - День благодійності
9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією
9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цих злочинів
10 грудня - Міжнародний день прав людини
10 грудня - Всесвітній день футболу
11 грудня - Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
11 грудня - Міжнародний день гір
12 грудня - День сухопутних військ України
13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня – День працівників суду України
17 грудня - День працівників державної виконавчої служби
18 грудня - Міжнародний день мігранта
18 грудня - День працівників органів РАГСу
19 грудня - День адвокатури України
19 грудня - Міжнародний день допомоги бідним
20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
22 грудня - День енергетика
22 грудня - День дипломатичної служби України
23 грудня - Всесвітній день сноуборду.
24 грудня - Ніч перед Різдвом
24 грудня - День працівників архівних установ України
25 грудня - Різдво Христове (за новоюліанським календарем)
25 грудня - Ханука (за єврейським календарем)
26 грудня - День подарунків (Boxing Day)
28 грудня - Міжнародний день кіно
29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
31 грудня - Святковий вечір, напередодні Нового року
Раніше ми розповідали про те, які церковні свята українці будуть відзначати у грудні 2024 року.
А ще писали про те, коли вітати близьких з Днем Ангела за новим календарем.
При написанні матеріалу використані джерела: Вікіпедія, Day Today, календар ПЦУ