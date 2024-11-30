Календарь праздничных и выходных дней на декабрь 2024 года: что будем праздновать и сколько отдыхать
Декабрь - последний месяц года, который приносит много приятных праздников. Именно в декабре дети ждут Святого Николая, а взрослые - Рождества Христова. Также в этом месяце будут отмечаться и другие праздники и памятные даты.
Сколько будет выходных в декабре и какие праздники мы будем отмечать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Рабочие и выходные дни в декабре 2024
Последний месяц года будет иметь 21 рабочий день и 10 выходных. Дополнительные выходные в связи с праздниками не предусмотрены, пока в Украине продолжается военное положение.
Рабочие дни: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 декабря
Выходные (суббота и воскресенье): 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря.
Календарь праздников и важных дат в декабре 2024
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря - День работников прокуратуры
1 декабря - День невролога
2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства
3 декабря - Международный день людей с инвалидностью
3 декабря - День работников прокуратуры Украины
3 декабря - Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)
4 декабря - День объятий
4 декабря - Международный день банков
5 декабря - Всемирный и международный день волонтеров
5 декабря - День работников статистики Украины
6 декабря - День Вооруженных сил Украины
6 декабря - День святого Николая.
7 декабря - Международный день гражданской авиации
7 декабря - День местного самоуправления в Украине
8 декабря - День благотворительности
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
9 декабря - Международный день памяти жертв преступлений геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этих преступлений
10 декабря - Международный день прав человека
10 декабря - Всемирный день футбола
11 декабря - Всемирный день больного бронхиальной астмой
11 декабря - Международный день гор
12 декабря - День сухопутных войск Украины
13 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
15 декабря - День работников суда Украины
17 декабря - День работников государственной исполнительной службы
18 декабря - Международный день мигранта
18 декабря - День работников органов ЗАГСа
19 декабря - День адвокатуры Украины
19 декабря - Международный день помощи бедным
20 декабря - Международный день солидарности людей
22 декабря - День энергетика
22 декабря - День дипломатической службы Украины
23 декабря - Всемирный день сноуборда
24 декабря - Ночь перед Рождеством
24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
25 декабря - Рождество Христово (по новоюлианскому календарю)
25 декабря - Ханука (по еврейскому календарю)
26 декабря - День подарков (Boxing Day)
28 декабря - Международный день кино
29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины
31 декабря - Праздничный вечер, канун Нового года
Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники украинцы будут отмечать в декабре 2024 года.
А еще писали о том, когда поздравлять близких с Днем Ангела по новому календарю.
При написании материала использованы источники: Википедия, Day Today, календарь ПЦУ