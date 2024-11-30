Календарь праздничных и выходных дней на декабрь 2024 года: что будем праздновать и сколько отдыхать

Какие будут праздники и сколько будет выходных в декабре 2024 года (фото: Getty Images)

Декабрь - последний месяц года, который приносит много приятных праздников. Именно в декабре дети ждут Святого Николая, а взрослые - Рождества Христова. Также в этом месяце будут отмечаться и другие праздники и памятные даты.

Сколько будет выходных в декабре и какие праздники мы будем отмечать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).