Календарь праздников на декабрь 2022 года: что будем отмечать и будут ли дополнительные выходные

Декабрь богат на различные праздники и важные даты, однако дополнительных выходных дней в этом году не будет. В связи с военным положением украинцы смогут отдохнуть только в субботу и воскресенье.

Что будет отмечать в декабре и какие дни будут выходными - читайте ниже.

Сколько выходных будет в декабре

Последний месяц года традиционно состоит из 31 календарного дня. Из них только 9 будет выходными: 3 и 4 декабря, 17 и 18 декабря, 24 и 25 декабря, а также 31 декабря. А рабочих будет 22 дня.

У школьников с 25 декабря начнутся зимние каникулы. Во многих школах дети будут отдыхать почти месяц.

Что будем отмечать в декабре 2022

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры

2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства

3 декабря - Всемирный день компьютерной графики, Международный день дизайнеров и аниматоров, Международный день людей с инвалидностью

4 декабря - День информатики, День объятий

5 декабря - Всемирный день почв, День работников статистики в Украине, Всемирный день волонтеров

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины

7 декабря - День местного самоуправления в Украине, Международный день гражданской авиации, Ханука

8 декабря - Всемирный день климата

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида

10 декабря - Всемирный день футбола, День прав человека

11 декабря - День благотворительности, Международный день гор

12 декабря - День сухопутных войск Украины

13 декабря - День скрипки, Всемирный день детского телевидения и радиовещания

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

15 декабря - День работников суда Украины

17 декабря - День работника государственной исполнительной службы

18 декабря - Международный день мигранта, День работников органов ЗАГСа

19 декабря - Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины

20 декабря - Международный день солидарности людей

21 декабря - День рождения кроссворда

22 декабря - День энергетика, День работников дипломатической службы Украины

23 декабря - Всемирный день сноуборда

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

25 декабря - Рождество

26 декабря - День подарков

28 декабря - День календаря

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины

31 декабря - Последний день в году