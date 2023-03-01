Календар свят на березень 2023: чи будемо додатково відпочивати

Робочі та вихідні дні

У березні 31 день, серед яких 23 робочих та 8 неробочих днів. Офіційні вихідні - субота та неділя - випадають на такі числа: 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 березня.

Додаткових вихідних наразі не передбачено. На час дії воєнного стану призупинено норму Кодексу законів про працю, за якою у випадку, коли офіційне свято припадає на вихідний день, його переносять на наступний будній.

Свята в березні 2023

1 березня - Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.

2 березня - вшанування пам'яті преподобного Феодора Києво-Печерського.

3 березня - Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи.

5 березня - Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення; перша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Льва Катанського, преподобного Агафона.

6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою.

8 березня - Міжнародний жіночий день.

9 березня - День народження Тараса Шевченка.

12 березня - День землевпорядника України.

13 березня - Міжнародний день планетаріїв.

14 березня - Міжнародний день числа "пі"; День українського добровольця.

15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів.

17 березня - День святого Патріка, День мобілізаційного працівника ЗСУ, Всесвітній день сну.

19 березня - Міжнародний день клієнта, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення; День народження Ліни Костенко.

20 березня - Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.

21 березня - Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Всесвітній день людей із синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лісів.

22 березня - Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста.

23 березня - Всесвітній день метеорології.

24 березня - Всесвітній та всеукраїнський день боротьби з туберкульозом.

25 березня - День Служби безпеки України, Міжнародний день пам'яті жертв рабства, Година Землі; вшанування пам'яті преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, Благовіщення Пресвятої Богородиці (за григоріанським календарем).

26 березня - День Національної гвардії України.

27 березня - Міжнародний день театру.