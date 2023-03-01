Календарь праздников на март 2023: будем ли дополнительно отдыхать

Рабочие и выходные дни

В марте 31 день, среди которых 23 рабочих и 8 нерабочих дней. Официальные выходные - суббота и воскресенье - выпадают на следующие числа: 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 марта.

Дополнительные выходные пока не предусмотрены. На время действия военного положения приостановлена норма Кодекса законов о труде, согласно которой в случае, когда официальный праздник выпадает на выходной день, его переносят на следующий будний.

Праздники в марте 2023

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.

2 марта - чествование памяти преподобного Феодора Киево-Печерского.

3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы.

5 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания; первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона.

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой.

8 марта - Международный женский день.

9 марта - День рождения Тараса Шевченко.

12 марта - День землеустроителя Украины.

13 марта - Международный день планетариев.

14 марта - Международный день числа "пи"; День украинского добровольца.

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей.

17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника ВСУ, Всемирный день сна.

19 марта - Международный день клиента, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения; День рождения Лины Костенко.

20 марта - Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.

23 марта - Всемирный день метеорологии.

24 марта - Всемирный и всеукраинский день борьбы с туберкулезом.

25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства, Час Земли; честь памяти преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, Благовещение Пресвятой Богородицы (по григорианскому календарю).

26 марта - День Национальной гвардии Украины.

27 марта - Международный день театра.