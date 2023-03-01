Календар свят на березень 2023: чи будемо додатково відпочивати
У березні в Україні та світі відзначають важливі суспільні свята. Найвідоміше свято березня - це Міжнародний жіночий день. Щоб мати змогу заздалегідь спланувати місяць, потрібно знати, коли в нас вихідні та робочі дні.
Календар вихідних і робочих днів у березні 2023 - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Робочі та вихідні дні
У березні 31 день, серед яких 23 робочих та 8 неробочих днів. Офіційні вихідні - субота та неділя - випадають на такі числа: 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 березня.
Додаткових вихідних наразі не передбачено. На час дії воєнного стану призупинено норму Кодексу законів про працю, за якою у випадку, коли офіційне свято припадає на вихідний день, його переносять на наступний будній.
Свята в березні 2023
1 березня - Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.
2 березня - вшанування пам'яті преподобного Феодора Києво-Печерського.
3 березня - Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи.
5 березня - Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення; перша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Льва Катанського, преподобного Агафона.
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою.
8 березня - Міжнародний жіночий день.
9 березня - День народження Тараса Шевченка.
12 березня - День землевпорядника України.
13 березня - Міжнародний день планетаріїв.
14 березня - Міжнародний день числа "пі"; День українського добровольця.
15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів.
17 березня - День святого Патріка, День мобілізаційного працівника ЗСУ, Всесвітній день сну.
19 березня - Міжнародний день клієнта, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення; День народження Ліни Костенко.
20 березня - Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.
21 березня - Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Всесвітній день людей із синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лісів.
22 березня - Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста.
23 березня - Всесвітній день метеорології.
24 березня - Всесвітній та всеукраїнський день боротьби з туберкульозом.
25 березня - День Служби безпеки України, Міжнародний день пам'яті жертв рабства, Година Землі; вшанування пам'яті преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, Благовіщення Пресвятої Богородиці (за григоріанським календарем).
26 березня - День Національної гвардії України.
27 березня - Міжнародний день театру.
Раніше ми розповідали, хто святкує іменини в березні 2023.
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