Календарь праздников на март 2023: будем ли дополнительно отдыхать
В марте в Украине и мире отмечают важные общественные праздники. Самый известный праздник марта - это Международный женский день. Чтобы заранее спланировать месяц, нужно знать, когда у нас выходные и рабочие дни.
Календарь выходных и рабочих дней в марте 2023 - смотрите ниже в материале Styler.
Рабочие и выходные дни
В марте 31 день, среди которых 23 рабочих и 8 нерабочих дней. Официальные выходные - суббота и воскресенье - выпадают на следующие числа: 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 марта.
Дополнительные выходные пока не предусмотрены. На время действия военного положения приостановлена норма Кодекса законов о труде, согласно которой в случае, когда официальный праздник выпадает на выходной день, его переносят на следующий будний.
Праздники в марте 2023
1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.
2 марта - чествование памяти преподобного Феодора Киево-Печерского.
3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы.
5 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания; первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона.
6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой.
8 марта - Международный женский день.
9 марта - День рождения Тараса Шевченко.
12 марта - День землеустроителя Украины.
13 марта - Международный день планетариев.
14 марта - Международный день числа "пи"; День украинского добровольца.
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей.
17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника ВСУ, Всемирный день сна.
19 марта - Международный день клиента, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения; День рождения Лины Костенко.
20 марта - Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости.
21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов.
22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
23 марта - Всемирный день метеорологии.
24 марта - Всемирный и всеукраинский день борьбы с туберкулезом.
25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства, Час Земли; честь памяти преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, Благовещение Пресвятой Богородицы (по григорианскому календарю).
26 марта - День Национальной гвардии Украины.
27 марта - Международный день театра.
Ранее мы рассказывали, кто празднует именины в марте 2023.
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