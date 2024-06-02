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Календар стрижок на червень 2024: коли не варто ходити до перукаря

Календар стрижок на червень 2024 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Людство з давніх часів користувалося фазами Місяця для вибору оптимальної дати для свої справ. Існують дні, які підходять для садівництва, а є дні, у які не варто відвідувати перукаря, стригти та фарбувати волосся.

Які дні у червні будуть вдалими для відвідин перукарні, а у які не варто щось робити з волоссям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Фази Місяця

Молодик - 6 червня

Зростаючий Місяць - з 7 по 21 червня

Повня - 22 червня

Спадний Місяць - з 23 по 30 червня

Місячний календар стрижок на червень

Найкращі дні для стрижки та фарбування волосся - з 4 по 10 червня, 24 та 25 червня

Невдалі дні для стрижок - 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 червня

Щоб волосся після стрижки росло швидко, обирайте: 4, 10, 13, 17, 24, 25 червня

Кардинальна зміна зачіска буде вдалою: 5, 6, 7, 13 червня

Фарбувати волосся найкраще: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17 червня

Робити завивку найкраще: 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 червня

Коли варто та не варто йти у перукарню

4-5 червня нова зачіска притягне до вас харизму та привабливість. Можна кардинально змінювати колір та форму.

8-9 червня - стрижка принесе матеріальну вигоду. Але не варто щось змінювати кардинально.

10 червня - нова зачіска подарує вам спокій та гарний настрій.

13 червня - можна робити завивку, стрижку чи фарбування. Зачіска у цей день зробить волосся слухняним.

15 червня - не експериментуйте, можна підстригти кінчики, чубчик або підмалювати коріння.

17 червня - вдалий день для нової зачіски тим, в кого слабке, тонке чи тьмяне волосся.

24-25 червня - найкорисніші дні для оздоровчих процедур волосся.

Раніше ми писали про те, які є 5 причин того, чому зачіска не тримається на волоссі.

А ще розповідали про те, скільки разів на день потрібно розчісувати волосся.

При підготовці матеріалу використані джерела: Місячний календар, Moon light

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