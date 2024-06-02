Календар стрижок на червень 2024: коли не варто ходити до перукаря

Людство з давніх часів користувалося фазами Місяця для вибору оптимальної дати для свої справ. Існують дні, які підходять для садівництва, а є дні, у які не варто відвідувати перукаря, стригти та фарбувати волосся.
Які дні у червні будуть вдалими для відвідин перукарні, а у які не варто щось робити з волоссям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Молодик - 6 червня
Зростаючий Місяць - з 7 по 21 червня
Повня - 22 червня
Спадний Місяць - з 23 по 30 червня
Найкращі дні для стрижки та фарбування волосся - з 4 по 10 червня, 24 та 25 червня
Невдалі дні для стрижок - 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 червня
Щоб волосся після стрижки росло швидко, обирайте: 4, 10, 13, 17, 24, 25 червня
Кардинальна зміна зачіска буде вдалою: 5, 6, 7, 13 червня
Фарбувати волосся найкраще: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17 червня
Робити завивку найкраще: 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 червня
4-5 червня нова зачіска притягне до вас харизму та привабливість. Можна кардинально змінювати колір та форму.
8-9 червня - стрижка принесе матеріальну вигоду. Але не варто щось змінювати кардинально.
10 червня - нова зачіска подарує вам спокій та гарний настрій.
13 червня - можна робити завивку, стрижку чи фарбування. Зачіска у цей день зробить волосся слухняним.
15 червня - не експериментуйте, можна підстригти кінчики, чубчик або підмалювати коріння.
17 червня - вдалий день для нової зачіски тим, в кого слабке, тонке чи тьмяне волосся.
24-25 червня - найкорисніші дні для оздоровчих процедур волосся.
Раніше ми писали про те, які є 5 причин того, чому зачіска не тримається на волоссі.
А ще розповідали про те, скільки разів на день потрібно розчісувати волосся.
При підготовці матеріалу використані джерела: Місячний календар, Moon light