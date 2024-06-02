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Календарь стрижек на июнь 2024 года: когда не стоит ходить к парикмахеру

Календарь стрижек на июнь 2024 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Человечество с давних времен пользовалось фазами Луны для выбора оптимальной даты для своих дел. Есть дни, подходящие для садоводства, а есть дни, в которые не стоит посещать парикмахера, стричь и красить волосы.

Какие дни в июне будут удачными для посещения парикмахерской, а в какие не стоит что-либо делать с волосами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Фазы Луны

Новолуние - 6 июня

Растущая Луна - с 7 по 21 июня

Полнолуние - 22 июня

Убывающая Луна - с 23 по 30 июня

Лунный календарь стрижек на июнь

Лучшие дни для стрижки и окрашивания волос - с 4 по 10 июня, 24 и 25 июня

Неудачные дни для стрижек - 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июня

Чтобы волосы после стрижки росли быстро, выбирайте: 4, 10, 13, 17, 24, 25 июня

Кардинальное изменение прическа будет удачной: 5, 6, 7, 13 июня

Красить волосы лучше: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17 июня

Делать завивку лучше: 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня

Когда следует и не стоит идти в парикмахерскую

4-5 июня новая прическа привлечет к вам харизму и привлекательность. Можно кардинально изменять цвет и форму.

8-9 июня - стрижка принесет материальную выгоду. Но не стоит что-либо менять кардинально.

10 июня - новая прическа подарит вам покой и хорошее настроение.

13 июня - можно делать завивку, стрижку или покраску. Прическа в этот день сделает волосы послушными.

15 июня - не экспериментируйте, можно подстричь кончики, челку или подрисовать корни.

17 июня - удачный день для новой прически тем, у кого слабые, тонкие или тусклые волосы.

24-25 июня - самые полезные дни для оздоровительных процедур волос.

Раньше мы писали о том, какие есть 5 причин того, почему прическа не держится на волосах.

А еще рассказывали о том, сколько раз в день нужно расчесывать волосы.

При подготовке материала использованы источники: Лунный календарь, Moon light

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