Календар стрижок на червень 2024: коли не варто ходити до перукаря

Людство з давніх часів користувалося фазами Місяця для вибору оптимальної дати для свої справ. Існують дні, які підходять для садівництва, а є дні, у які не варто відвідувати перукаря, стригти та фарбувати волосся.

Які дні у червні будуть вдалими для відвідин перукарні, а у які не варто щось робити з волоссям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

17 червня - вдалий день для нової зачіски тим, в кого слабке, тонке чи тьмяне волосся.

15 червня - не експериментуйте, можна підстригти кінчики, чубчик або підмалювати коріння.

13 червня - можна робити завивку, стрижку чи фарбування. Зачіска у цей день зробить волосся слухняним.

4-5 червня нова зачіска притягне до вас харизму та привабливість. Можна кардинально змінювати колір та форму.

Найкращі дні для стрижки та фарбування волосся - з 4 по 10 червня, 24 та 25 червня

Раніше ми писали про те, які є 5 причин того, чому зачіска не тримається на волоссі.

А ще розповідали про те, скільки разів на день потрібно розчісувати волосся.

При підготовці матеріалу використані джерела: Місячний календар, Moon light