Календарь стрижек на июнь 2024 года: когда не стоит ходить к парикмахеру
Человечество с давних времен пользовалось фазами Луны для выбора оптимальной даты для своих дел. Есть дни, подходящие для садоводства, а есть дни, в которые не стоит посещать парикмахера, стричь и красить волосы.
Какие дни в июне будут удачными для посещения парикмахерской, а в какие не стоит что-либо делать с волосами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Фазы Луны
Новолуние - 6 июня
Растущая Луна - с 7 по 21 июня
Полнолуние - 22 июня
Убывающая Луна - с 23 по 30 июня
Лунный календарь стрижек на июнь
Лучшие дни для стрижки и окрашивания волос - с 4 по 10 июня, 24 и 25 июня
Неудачные дни для стрижек - 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июня
Чтобы волосы после стрижки росли быстро, выбирайте: 4, 10, 13, 17, 24, 25 июня
Кардинальное изменение прическа будет удачной: 5, 6, 7, 13 июня
Красить волосы лучше: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17 июня
Делать завивку лучше: 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня
Когда следует и не стоит идти в парикмахерскую
4-5 июня новая прическа привлечет к вам харизму и привлекательность. Можно кардинально изменять цвет и форму.
8-9 июня - стрижка принесет материальную выгоду. Но не стоит что-либо менять кардинально.
10 июня - новая прическа подарит вам покой и хорошее настроение.
13 июня - можно делать завивку, стрижку или покраску. Прическа в этот день сделает волосы послушными.
15 июня - не экспериментируйте, можно подстричь кончики, челку или подрисовать корни.
17 июня - удачный день для новой прически тем, у кого слабые, тонкие или тусклые волосы.
24-25 июня - самые полезные дни для оздоровительных процедур волос.
Раньше мы писали о том, какие есть 5 причин того, почему прическа не держится на волосах.
А еще рассказывали о том, сколько раз в день нужно расчесывать волосы.
При подготовке материала использованы источники: Лунный календарь, Moon light