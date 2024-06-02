Календарь стрижек на июнь 2024 года: когда не стоит ходить к парикмахеру

Человечество с давних времен пользовалось фазами Луны для выбора оптимальной даты для своих дел. Есть дни, подходящие для садоводства, а есть дни, в которые не стоит посещать парикмахера, стричь и красить волосы.

Какие дни в июне будут удачными для посещения парикмахерской, а в какие не стоит что-либо делать с волосами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

17 июня - удачный день для новой прически тем, у кого слабые, тонкие или тусклые волосы.

15 июня - не экспериментируйте, можно подстричь кончики, челку или подрисовать корни.

13 июня - можно делать завивку, стрижку или покраску. Прическа в этот день сделает волосы послушными.

4-5 июня новая прическа привлечет к вам харизму и привлекательность. Можно кардинально изменять цвет и форму.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания волос - с 4 по 10 июня, 24 и 25 июня

Раньше мы писали о том, какие есть 5 причин того, почему прическа не держится на волосах.

А еще рассказывали о том, сколько раз в день нужно расчесывать волосы.

При подготовке материала использованы источники: Лунный календарь, Moon light