Календар стрижок на березень. Коли можна змінювати зачіску, щоб не зіпсувати волосся

Календар стрижок на березень допоможе вам заздалегідь спланувати похід до перукаря, якщо ви хочете міняти зачіску за місячним календарем. Вважається, що деякі дні можуть бути максимально вдалими, але є й ті, які зовсім не підходять для зміни іміджу.
Коли можна стригтися в березні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Коли стригтися в березні - вдалі дні (фото: Getty Images)
Однак є не тільки вдалі дні. Деякі дати можуть виявитися не найкращими для зміни зачіски, все через фази Місяця.
Календарі стрижок за місячним циклом з'явилися ще в давнину, коли люди помітили зв'язок між фазами Місяця і різними аспектами життя, включно зі станом волосся. Вважалося, що Місяць впливає на ріст і силу шевелюри так само як і на припливи та відливи в океанах.
Астрологи та езотерики вірять, що стрижка в певні дні може прискорити або, навпаки, сповільнити ріст волосся, зробити його густішим або послабити. У багатьох культурах існували традиції підстригатися саме за місячним календарем, а деякі дати вважалися сприятливими або небажаними. Згодом ці уявлення вкоренилися в народних звичаях і передавалися з покоління в покоління, а сьогодні залишаються популярними навіть у сучасній б'юті-індустрії.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: місячний календар, Joy Pup.