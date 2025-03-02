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Календар стрижок на березень. Коли можна змінювати зачіску, щоб не зіпсувати волосся

Коли не можна стригтися в березні (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Календар стрижок на березень допоможе вам заздалегідь спланувати похід до перукаря, якщо ви хочете міняти зачіску за місячним календарем. Вважається, що деякі дні можуть бути максимально вдалими, але є й ті, які зовсім не підходять для зміни іміджу.

Коли можна стригтися в березні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Сприятливі дні для стрижки та фарбування в березні

  • 3-4 березня - стрижка в ці дні сприяє швидкому росту волосся і його зміцненню. Фарбування буде стійким і насиченим.
  • 6 березня - день Місяця, що зростає, вважається прекрасним моментом для оновлення зачіски, волосся буде слухняним і блискучим
  • 9 березня - стрижка цього дня додасть волоссю об'єму, а фарбування пройде успішно
  • 11-12 березня - ідеальні дні для кардинальної зміни іміджу, волосся буде легко піддаватися укладанню
  • 17 березня - стрижка на Місяць, що спадає, допоможе надовго зберегти форму зачіски, а фарбування буде рівномірним
  • 20 березня - сприятливий час для оновлення зачіски, волосся буде міцним і здоровим
  • 26-27 березня - стрижка в ці дні зміцнить волосся і сповільнить його ріст, що допоможе довше зберегти форму зачіски.


Коли стригтися в березні - вдалі дні (фото: Getty Images)

Несприятливі дні для стрижки та фарбування

Однак є не тільки вдалі дні. Деякі дати можуть виявитися не найкращими для зміни зачіски, все через фази Місяця.

Коли не можна стригтися в березні:

  • 1-2 березня - стрижка може призвести до неслухняного волосся, а фарбування може дати непередбачуваний результат
  • 14 березня - у день повного Місяця не рекомендується проводити будь-які маніпуляції з волоссям, краще присвятити день доглядовим процедурам.
  • 15-16 березня - стрижка в ці дні може призвести до ламкості волосся, а фарбування буде нестійким
  • 22-23 березня - невдалий час для зміни зачіски, волосся може стати жорстким і неслухняним
  • 29 березня - стрижку і фарбування краще відкласти, оскільки волосся цього дня особливо чутливе.

Чому з'явилися календарі стрижок за місячним календарем

Календарі стрижок за місячним циклом з'явилися ще в давнину, коли люди помітили зв'язок між фазами Місяця і різними аспектами життя, включно зі станом волосся. Вважалося, що Місяць впливає на ріст і силу шевелюри так само як і на припливи та відливи в океанах.

Астрологи та езотерики вірять, що стрижка в певні дні може прискорити або, навпаки, сповільнити ріст волосся, зробити його густішим або послабити. У багатьох культурах існували традиції підстригатися саме за місячним календарем, а деякі дати вважалися сприятливими або небажаними. Згодом ці уявлення вкоренилися в народних звичаях і передавалися з покоління в покоління, а сьогодні залишаються популярними навіть у сучасній б'юті-індустрії.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: місячний календар, Joy Pup.

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