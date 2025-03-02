Календарь стрижек на март. Когда можно менять прическу, чтобы не испортить волосы

Календарь стрижек на март поможет вам заранее спланировать поход к парикмахеру, если вы хотите менять прическу по лунному календарю. Считается, что некоторые дни могут быть максимально удачными, но есть и те, которые совсем не подходят для смены имиджа.
Когда можно стричься в марте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда стричься в марте - удачные дни (фото: Getty Images)
Однако есть не только удачные дни. Некоторые даты могут оказаться не самыми подходящими для смены прически, все из-за фаз Луны.
Календари стрижек по лунному циклу появились еще в древности, когда люди заметили связь между фазами Луны и различными аспектами жизни, включая состояние волос. Считалось, что Луна влияет на рост и силу шевелюры так же, как и на приливы и отливы в океанах.
Астрологи и эзотерики верят, что стрижка в определенные дни может ускорить или, наоборот, замедлить рост волос, сделать их гуще или ослабить. Во многих культурах существовали традиции подстригаться именно по лунному календарю, а некоторые даты считались благоприятными или нежелательными. Со временем эти представления укоренились в народных обычаях и передавались из поколения в поколение, а сегодня остаются популярными даже в современной бьюти-индустрии.
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Во время написания материала были использованы источники: лунный календарь, Joy Pup.