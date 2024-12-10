Чи покращує ріст волосся стрижка за місячним календарем? Науковці озвучили свою думку

З давніх часів у багатьох культурах вірили, що місяць впливає на різні аспекти життя, включаючи ріст волосся. Ідея стрижки волосся відповідно до місячних фаз була постійною темою у практиках краси. Але чи є якась наукова основа для цього переконання?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Фази місяця та стрижки

Місяць проходить кілька фаз протягом приблизно 29,5 днів:

Молодик: Місяць не видно із Землі.

Зростаючий Місяць: освітлена частина Місяця починає збільшуватися.

Повний місяць: місяць повністю освітлений.

Місяць, що спадає: освітлена частина починає зменшуватися.

Кожна місячна фаза має свої особливості та символіку в різних культурах, що призвело до переконання, що ці фази можуть впливати на ріст волосся.

Згідно з деякими традиціями, пропонується:

Стрижка під час зростаючого Місяця може сприяти більш швидкому і рясному росту.

Стрижка під час спадного Місяця може призвести до уповільнення росту, але здоровішого волосся та меншої схильності до посічених кінчиків.

Однак з наукової точки зору ця теорія не має переконливих доказів. Жодне масштабне наукове дослідження не підтвердило зв'язку між фазами Місяця та фізіологічними процесами росту волосся. Ріст волосся залежить від таких факторів, як:

Генетика - основний чинник, що визначає швидкість і густоту росту волосся. Стан здоров’я - гормональний баланс, харчування, рівень стресу та догляд за волоссям. Вікові зміни - з віком швидкість росту волосся зазвичай сповільнюється.

Місячні фази, хоча й впливають на деякі природні явища, такі як припливи та відпливи, не мають помітного впливу на людський організм у контексті росту волосся.