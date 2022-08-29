Календарь стрижек на сентябрь 2022: когда не стоит идти к парикмахеру

Лунный календарь на сентябрь поможет выбрать оптимальную дату для посещения парикмахера. С древних времен люди ориентировались по звездам и старались выбрать самую удачную дату для манипуляций с волосами. В некоторые дни прически и стрижки получаются удачными, а в некоторые дни посещать парикмахера не стоит.
Когда в сентябре можно и нельзя идти к парикмахеру - читайте в материале ниже.
Растущая Луна: с 1 по 9 сентября, с 27 по 30 сентября
Убывающая Луна: с 11 по 25 сентября
Полнолуние: 10 сентября
Новолуние: 26 сентября
Стрижки в дни растущей Луны будут способствовать быстрому росту волос. Такие даты стоит выбирать тем, кто отращивает длинные волосы.
Стрижки на убывающую Луну - замедлят рост волос. Если вы делаете короткие стрижки, то вам эти даты подойдут. Стрижка будет дольше держать форму за счет медленного роста волос.
Удачные дни для стрижки: 7, 8, 14, 17, 23, 25, 29
Благоприятные дни для быстрого роста волос: 7, 8, 29
Удачные дни для укрепления волос: 14, 17, 23, 25
Стрижки для привлечения денег: 14, 17, 29
Удачные дни для окрашивания волос: 7, 8, 13, 14, 23
Дни для оздоровительных процедур и масок: 1, 2, 9, 10, 12, 14, 23, 25, 29
Удачные дни для завивки: 7, 8, 13, 23, 24, 25
Самые удачные дни для кардинальной смены имиджа: 7, 23
Неудачные дни для стрижки или окрашивания: 3, 11, 12, 19
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