Календар стрижок на вересень 2022: коли не варто йти до перукаря

Місячний календар на вересень допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукаря. З давніх часів люди орієнтувалися по зірках і намагалися вибрати найвдалішу дату для маніпуляцій з волоссям. В деякі дні зачіски й стрижки виходять вдалими, а в деякі дні відвідувати перукаря не варто.
Коли у вересні можна і не можна йти до перукаря - читайте в матеріалі нижче.
Зростаючий Місяць: з 1 по 9 вересня, з 27 по 30 вересня
Спадаючий Місяць: з 11 по 25 вересня
Повний місяць: 10 вересня
Новомісяччя: 26 вересня
Стрижки в дні зростаючого Місяця сприятимуть швидкому росту волосся. Такі дати варто вибирати тим, хто відрощує довге волосся.
Стрижки на Спадний Місяць - сповільнять ріст волосся. Якщо ви робите короткі стрижки, то вам ці дати підійдуть. Стрижка буде довше тримати форму за рахунок повільного росту волосся.
Вдалі дні для стрижки: 7, 8, 14, 17, 23, 25, 29
Сприятливі дні для швидкого росту волосся: 7, 8, 29
Вдалі дні для зміцнення волосся: 14, 17, 23, 25
Стрижки для залучення грошей: 14, 17, 29
Вдалі дні для фарбування волосся: 7, 8, 13, 14, 23
Дні для оздоровчих процедур і масок: 1, 2, 9, 10, 12, 14, 23, 25, 29
Вдалі дні для завивки: 7, 8, 13, 23, 24, 25
Найвдаліші дні для кардинальної зміни іміджу: 7, 23
Невдалі дні для стрижки або фарбування: 3, 11, 12, 19
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