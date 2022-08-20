Дни ангела в сентябре 2022: как правильно назвать малыша и кого нужно поздравить

Календарь дней ангела в народе называется Святцы. С древних времен имена новорожденным давали согласно этому календарю. Считалось, что дети получат удачу и покровительство тех святых, в честь которых они получили имя.

С некоторых пор детям стали давать двойные имена - мирское и по календарю-Святцам. Такие имена дают малышам своеобразную защиту.

А еще в День ангела поздравляют людей, которые носят одинаковые имена со святыми. Некоторые такие даты считаются большими праздниками по церковному календарю.