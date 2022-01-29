Календарь стрижек на февраль 2022: когда не стоит посещать парикмахерскую

1 февраля: удачный день для стрижки, окрашивания волос, смены имиджа и любых манипуляций с волосами.

2 февраля: удачный день для смены прически и всех манипуляций с волосами.

3 февраля: стрижка будет удачна в первой половине дня, во второй – не стоит кардинально менять прическу.

4 февраля: неудачный день для стрижки, вечером можно провести оздоровительные процедуры.

5 февраля: нейтральный день, можно ровнять кончики волос, делать маски или подкрашивать корни.

6 февраля: неудачный день для похода в парикмахерскую.

7 февраля: удачный день для стрижки, завивки, окрашивания волос и оздоровительных процедур

8 февраля: хороший день для любых манипуляций с волосами, можно полностью сменить стиль

9 февраля: удачный день для любой стрижки и окрашивания, воздержитесь от завивки

10 февраля: нейтральный день для манипуляций с волосами

11 февраля: удачный день для похода к парикмахеру и манипуляций с волосами

12 февраля: нейтральный день, воздержитесь от кардинальных изменений

13 февраля: неудачный день для любых манипуляций с волосами

14 февраля: нейтральный день, постарайтесь все манипуляции с волосами провести в первой половине дня

15 февраля: один из самых лучших дней в феврале для обновления имиджа, стрижки и окрашивания

16 февраля: удачный день для посещения парикмахерской

17 февраля: нейтральный день для стрижек и любых манипуляций с волосами

18 февраля: можно сделать стрижку или обновить цвет волос, но от завивки воздержитесь

19 февраля: нейтральный день, воздержитесь от кардинальных изменений

20 февраля: удачный день для короткой стрижки, обновления прически. Не стоит заниматься окрашиванием и завивкой волос.

21 февраля: удачный день для любых манипуляций с волосами

22 февраля: нейтральный день для стрижек

23 февраля: неудачный день для стрижки, окрашивания и смены имиджа

24 февраля: нейтральный день, подходит для любых манипуляций с волосами, но избегайте кардинальных изменений

25 февраля: неудачный день для похода в парикмахерскую

26 февраля: нейтральный день для стрижки

27 февраля: удачный день для любых манипуляций с волосами

28 февраля: благоприятный день для похода в парикмахерскую, но не обрезайте длинные волосы