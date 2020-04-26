Календарь праздников и выходных дней на май 2020 года

Календарь выходных и праздников на май 2020 (Коллаж РБК-Украина)

В мае 2020 украинцев ожидает 12 выходных дней

Май 2020 года в Украине будет богат на выходные дни и праздники и в первой декаде месяца украинцев ждет короткая рабочая неделя. Первый длинный уик-энд – с 1 по 3 мая, второй – с 9 по 11 мая.

Всего в мае 31 календарный день. 12 дней в мае будут выходными днями, в 19 – станут рабочими. Отдыхать украинцы будут: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая.

В пятницу, 1 мая, дополнительный выходной день будет в честь Дня труда, а понедельник, 11 мая, - в связи с переносом выходного дня в честь Дня Победы 9 мая.

Кроме того, часть украинцев будет отдыхать всю первую декаду мая из-за продолжения карантина в связи с пандемией коронавируса до 11 мая включительно.

Праздники в мае:

1 мая – День труда

3 мая - Всемирный день печати

7 мая - День радио

8 мая - День памяти и примирения, посвящен жертвам Второй мировой войны

9 мая - День Победы

10 мая – День матери

16 мая - День Европы в Украине

17 мая - День памяти жертв политических репрессий, Всеукраинский день работников культуры

18 мая - Международный день музеев

20 мая - День работников банков, День метеоролога

25 мая - День филолога

28 мая - День пограничника

31 мая - День Киева

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали посевной календарь на май и рассказали, когда строго запрещено сажать и сеять.