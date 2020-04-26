Календар свят і вихідних днів на травень 2020 року

Календар вихідних і свят на травень 2020 (Колаж РБК-Україна)

У травні 2020 українців чекає 12 вихідних днів

Травень 2020 року в Україні буде багатий на вихідні дні та свята і в першій декаді місяця українців чекає короткий робочий тиждень. Перший довгий уїк-енд – з 1 по 3 травня, другий – з 9 по 11 травня.

Всього в травні 31 календарний день. 12 днів у травні будуть вихідними днями, в 19 – стануть робочими. Українці будуть відпочивати: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 травня.

У п'ятницю, 1 травня, додатковий вихідний день на честь Дня праці, а понеділок, 11 травня, у зв'язку з перенесенням вихідного дня на честь Дня Перемоги 9 травня.

Крім того, частина українців буде відпочивати всю першу декаду травня через продовження карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу до 11 травня включно.

Свята у травні:

1 травня – День праці

3 травня - Всесвітній день друку

7 травня - День радіо

8 травня - День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни

9 травня - День Перемоги

10 травня – День матері

16 травня - День Європи в Україні

17 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, Всеукраїнський день працівників культури

18 травня - Міжнародний день музеїв

20 травня - День працівників банків, День метеоролога

25 травня - День філолога

28 травня - День прикордонника

31 травня - День Києва

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали посівний календар на травень і розповіли, коли суворо заборонено садити та сіяти.