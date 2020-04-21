Посевной календарь на май: когда строго запрещено сажать и сеять

Посевной календарь на май 2020 (фото: pixabay.com)

Посевной календарь на самый май поможет огородникам и садоводам собрать осенью богатый урожай

Посевной календарь на май 2020 сможет сориентировать украинцев, в какие дни лучше сажать и сеять овощи, фрукты, зелень, заниматься обрезкой деревьев, кустов, рыхлением почвы, прополкой сорняков и другими работами. Специалисты говорят, что если следовать фазам Луны, то урожай сможет вас приятно удивить. Когда нельзя заниматься работами на земле, а какие дни самые благоприятные - в материале Styler.

Научно доказано, что именно Луна определяет множество процессов, в том числе и поведение растений. Основные фазы Луны определяют по ее освещенности. Всего выделяют восемь фаз спутника Земли: новолуние, молодая луна, первая четверть, прибывающая луна, полнолуние, убывающая луна, последняя четверть, старая луна.

Лунный календарь на май 2020 по дням

1 мая - можно сажать кусты и деревья, скосить траву для замедления роста. Разрешено мульчировать, полоть, бороться с вредителями. А сажать и пересаживать садово-огородные культуры нельзя.

2 мая - можно заниматься декоративными растениями, которые не плодоносят. Можно косить траву для замедления роста. День хорошо подходит для посадки шиповника, жимолости, вьющихся цветов. Фруктовые деревья, овощи, любые сорта на семена сажать нельзя.

3 мая - те же рекомендации, что и на 2 мая, но можно посадить корневые овощи.

4 мая - день отлично подходит для посадки цветов, фруктовых деревьев косточковых сортов, закладки клубней и семян на хранение. Также можно посадить кабачки, тыкву, огурцы, фасоль, горох, рассаду капусты, лук на зелень. Можно косить траву, поливать землю, подвязывать и удобрять комнатные растения, обрезать цветы.

5 мая - то же, что и для 4 мая, но тыкву лучше не сеять. Вместо нее - бахчевые - арбуз и дыню.

6 мая - день хорошо подходит для посадки капусты, огурцов, помидоров, перцев, тыквы, кабачков, картошки. В этот день можно прививать культуры, вносить удобрения, поливать, травить вредителей, рыхлить почву. А вот беспокоить сад не стоит, ведь на следующий день начинается полнолуние.

7 мая - не рекомендуется ничего сажать и обрабатывать из-за полнолуния.

8 мая - после полнолуния нельзя ничего сажать и сеять, но можно прополоть сорняки и подстричь газон - трава и сорняки будут расти медленно.

9 мая - можно посеять редис, репу, посадить картофель, заняться земляникой.

10 мая - хороший день для того, чтобы рыхлить и удобрять почву, обрезать деревья. По овощам те же рекомендации, что и 9 мая, но в этот день можно также заняться декоративными цветами, в особенности розами.

11 мая - можно заниматься посадкой картофеля, редиса, репы, лука на перо, гороха, фасоли, тыквы, перца, чеснока, а также рыхлить и удобрять почву, ухаживать за деревьями. А вот декоративные цветы высаживать и пересаживать не стоит.

12 мая - рекомендации 11 мая, но в этот день можно заниматься пересадкой декоративных цветов.

13 мая - в этот день лучше не сажать ничего, но можно косить траву на газоне, полоть грядки, бороться с вредителями, подстригать деревья и кусты, заниматься прищипыванием и мульчированием.

14 мая - можно рыхлить, полоть, мульчировать, бороться с болезнями и вредителями. Посадкой растений заниматься нельзя.

15 мая - день хорош подходит для посадки сельдерея, редиски, луковичных, тыквы, огурцов, земляники, малины. Можно садить перцы, капусту, баклажаны, помидоры. Рекомендуется заняться прививкой деревьев, ягодных кустов, поливкой и удобрением земли.

16 мая - можно заниматься посадкой картофеля, редиса, сельдерей, лука, рассады томатов, капусты, перца, баклажанов, а также свеклы и луковичных растений. Прививкой деревьев, ягодных кустов также можно заниматься, а также вносить удобрения, поливать.

17 мая - следует посадить луковичные культуры, редис, сельдерей, а овощные растения из теплиц можно переместить на открытые грядки. День подходит для культивации или удобрения почвы, прививки деревьев, ягодных кустов.

18 мая - не рекомендуется сеять и сажать. Лучше заняться обрезкой деревьев, кустов, прополкой, рыхлением, борьбой с вредителями, закладкой компоста.

19 мая - от посадки лучше воздержаться, но можно стричь газон, обрабатывать растения от болезней, вносить подкормку или рыхлить почву.

20 мая - хороший день для посадки корнеплодов, луковичных и клубневых сортов растений, многолетних цветов. Можно стричь деревья и кусты.

21 мая - можно сеять семена однолетних растений, красную фасоль, декоративную тыкву, садить корнеплоды, луковичные, клубневые.

22 мая - новолуние, сажать, сеять или обрабатывать каким-либо образом землю не рекомендуется.

23 мая - можно сажать бобовые и вьющиеся растения (например, виноград или плетущаяся роза). Хороший момент для обрезки лишних побегов, прополки грядок, подготовки участка для посадки, мульчирования, опрыскивания и окуривания от вредителей.

24 мая - хороший день для высадки бобовых и вьющихся растений, удаления лишних побегов, мульчирования, борьбы с вредителями, болезнями. В этот день можно также сеять петрушку и пересаживать клубнику.

25 мая - отличное время для посадки и пересадки почти всех растений, особенно бахчевых, бобовых, баклажанов, кабачков, патиссонов, огурцов. Особенно хорошо садить низкорослые растения для крепкого стебля. Хорошо приживется рассада цветов и капусты.

26 мая - хорошее время для посадки низкорослых растений, а вот с высокорослыми лучше подождать. Рекомендуется посадить рассаду низких сортов помидоров, перца, капусты, баклажанов, посеять огурцы, кабачки и бобовые.

27 мая - Луна неблагоприятно влияет на высаженные садово-огородные культуры. Зато можно посадить деревья или кусты, скосить траву для замедления роста, заняться мульчированием и борьбой с вредителями. Землю стоит разрыхлить, убрать сорняки и подготовиться к заморозкам, если о них предупреждает прогноз погоды.

28 мая - в этот день рискованно сажать овощи и цветы, лучше заняться кустарниками и деревьями: посадить, сформировать кроны, опрыскать от вредителей и болезней. На огороде можно проредить всходы.

29 мая - день не подходит для посадок любых садово-огородных культур. Зато можно посеять теплолюбивые травы, такие как розмарин, майоран

и базилик, но участок нужно на время накрыть.

30 мая - неблагоприятное время для посадки как семян, так и рассады, зато удачное-– для декоративных растений и кустарников (жимолость или шиповник). В этот период хорошо приживаются вьющиеся виды. Рекомендуется обработать уже посаженную клубнику.

31 мая - лучше не сажать овощи, фруктовые или ягодные деревья. Можно скосить траву, чтобы медленнее росла, разделить и пересадить многолетние растения.

Ниже рекомендации в таблице для посадки различных садовых и огородных культур

Посевной календарь на май 2020

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