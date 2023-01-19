Календар для кімнатних квітів на лютий 2023: вдалі і невдалі дні

Кімнатні рослини будуть радувати вас активним ростом і пишним цвітінням, якщо за ними правильно регулярно доглядати. Багато квітникарів вірить, що робити це треба згідно з місячним календарем, в якому враховуються фази супутника Землі.
Про це в Telegram пише канал Квіти і рослини.
Наприкінці зими багато хто переключаєтсья на висаджування розсади, забуваючи про вазони. Але цього не варто робити, позаяк цей період дуже важливий для кімнатних рослин.
У цей час домашні квіти все ще потребують додаткового освітлення, як і всі зимові місяці.
Важливий помірний полив, а також обов'язкове розпушування грунту. Такими діями ви запобігаєте закисанню грунту та забезпечуєте доступ кисню до коріння.
Також потурбуйтеся про комфортну температуру і захистіть вазони від ймовірних протягів.
Найродючішим днем місяця вважається 14 число або 24-й місячний день.
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