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Календар для кімнатних квітів на лютий 2023: вдалі і невдалі дні

Як правильно доглядати за кімнатними рослинами (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кімнатні рослини будуть радувати вас активним ростом і пишним цвітінням, якщо за ними правильно регулярно доглядати. Багато квітникарів вірить, що робити це треба згідно з місячним календарем, в якому враховуються фази супутника Землі.

Про це в Telegram пише канал Квіти і рослини.

Як доглядати за рослинами в лютому

Наприкінці зими багато хто переключаєтсья на висаджування розсади, забуваючи про вазони. Але цього не варто робити, позаяк цей період дуже важливий для кімнатних рослин.

У цей час домашні квіти все ще потребують додаткового освітлення, як і всі зимові місяці.

Важливий помірний полив, а також обов'язкове розпушування грунту. Такими діями ви запобігаєте закисанню грунту та забезпечуєте доступ кисню до коріння.

Також потурбуйтеся про комфортну температуру і захистіть вазони від ймовірних протягів.

Місячний календар для догляду за кімнатними рослинами:

  • Пересадка та посадка вазонів: 1-9, 20-24 лютого.
  • Неприятливі дні для роботи з корінням: 10, 13-19, 25, 26, 28.
  • Дні відпочинку рослин: 11, 12, 27.

Найродючішим днем місяця вважається 14 число або 24-й місячний день.

Раніше ми писали про правильний догляд за орхідеями - як зробити, щоб рослини пишно квітнули і росли.

Крім того читайте, які вікна ідеально підходять для різних видів кімнатних квітів.

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