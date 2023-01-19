Календарь для комнатных цветов на февраль 2023: удачные и неудачные дни

Комнатные растения будут радовать вас активным ростом и пышным цветением, если за ними правильно регулярно ухаживать. Многие цветоводы верят, что делать это нужно согласно лунному календарю, в котором учитываются фазы спутника Земли.
Об этом в Telegram пишет канал Квіти і рослини.
В конце зимы многие переключаются на высадку рассады, забывая о вазонах. Но этого не стоит делать, так как этот период очень важен для комнатных растений.
В это время домашние цветы все еще нуждаются в дополнительном освещении, как и во все зимние месяцы.
Важен умеренный полив, а также обязательное рыхление почвы. Такими действиями вы предотвращаете брожение почвы и обеспечиваете доступ кислорода к корням.
Также позаботьтесь о комфортной температуре и защитите вазоны от возможных сквозняков.
Самым плодородным днем месяца считается 14-е число или 24-й лунный день.
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